Emergenza sanitaria, 10 milioni di euro per le imprese toscane

Un plafond di 10 milioni di euro a garanzia delle imprese toscane e umbre che devono far fronte alla diminuzione degli incassi causata dall’emergenza sanitaria. E’ questo il frutto dell’accordo tra Banco Bpm e Centro Fidi, lo strumento creditizio del sistema Confcommercio, per consentire alle imprese del terziario di avere un altro sostegno finanziario oltre alle provvidenze stanziate dallo stato.

“Confcommercio, che in Toscana rappresenta 50mila imprenditori e professionisti dei settori commercio, turismo e servizi, ha deciso di combattere l’emergenza Coronavirus anche così, andando incontro alle aziende associate che all’improvviso hanno visto il crollo dei fatturati – spiega il direttore di Confcommercio Franco Marinoni -. Il plafond sarà accessibile alle aziende operanti nei territori delle regioni Toscana ed Umbria. Centrofidi garantirà nella misura dell’80 per cento la somma erogata da Banco Bpm a ciascuna azienda. I finanziamenti garantiti da Centro Fidi saranno concessi sotto forma di mutui chirografari ed avranno una durata di 24 mesi, con preammortamento tecnico di 6 mesi. Tra le finalità ammissibili ci sono l’acquisto delle scorte di magazzino, il pagamento dei fornitori e, in genere, esigenze di liquidità“.

“È un modo concreto e subito tangibile di sostenere le imprese in questo momento così duro e inaspettato, che ha interrotto bruscamente la crescita di settori che, come il turismo e i servizi, garantivano molti punti al nostro Pil regionale – commenta il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni -. L’impossibilità di fare previsioni sul breve e medio periodo rende le cose ancora più difficili, per questo restituire liquidità serve almeno ad affrontare le esigenze contingenti. In aggiunta, ovviamente alle altre misure di sostegno che saranno individuate dal governo”.

“Banco Bpm consapevole del ruolo che ricopre sul territorio toscano si è immediatamente mosso per garantire sostegno economico a tutte le aziende – sottolinea il responsabile delle direzione territoriale tirrenica di Banco Bpm, Adelmo Lelli –. In aggiunta, in una logica di sostegno al tessuto economico, Banco Bpm è disponibile a valutare tutte le ulteriori possibili iniziative per le aziende che dovessero subire penalizzazioni a causa del protrarsi dell’emergenza, come quelle messe in campo con Confcommercio e da Centro Fidi terziario per le aziende toscane e umbre alle quali vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza”.