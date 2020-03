Consorzio di bonifica: “No a strumentalizzazioni, prima la sicurezza”

“Con rammarico, ancora una volta le minoranze, pur di criticare l’amministrazione consortile, scelgono la via della strumentalizzazione: stavolta, ignorando sia le direttive del Governo, sia gli accordi tra sindacati e Confindustria, sia le doverose precauzioni a tutela salute dei lavoratori del Consorzio e schierandosi, di fatto, a sostegno della richiesta della Uil di avviare anticipatamente le procedure per le elezioni delle Rsu”. È molto dura la risposta che Ambiente, sicurezza, sviluppo, la lista che esprime la maggioranza degli amministratori eletti all’interno dell’assemblea del Consorzio 1 Toscana Nord, riserva a Fortunato Angelini, Giampaolo Bartola e Pietro Casali, consiglieri di minoranza. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione consortile aveva chiesto alla Filbi-Uil di revocare la domanda di avvio della rielezione delle Rsu interne, per tutelare a pieno la salute dei lavoratori di fronte all’emergenza del Covid-19.

“Forse i consiglieri d’opposizione non pensano che è preciso dovere dell’amministrazione attuare le disposizioni previste dai decreti governativi, soprattutto al fine tutelare la salute dei dipendenti – sottolinea la nota -. Tra le indicazioni del protocollo stipulato tra Governo, sindacati e Confindustria, è prevista espressamente la sospensione degli eventi interni: quindi, anche le procedure per il rinnovo delle Rsu. È bene ricordare che pure Cgil, Cisl e gli stessi componenti delle Rsu attuali hanno stigmatizzato questo comportamento da parte del segretario regionale della Filbi-Uil ed hanno chiesto alla Uil la revoca delle richiesta di avvio delle procedure per le elezioni delle Rsu”.

“È l’opposizione che alza i toni in una fase in cui, invece, servirebbe la massima coesione e responsabilità da parte di tutti – conclude la nota del gruppo di maggioranza -. Ci saremmo aspettati, da parte di Angelini, Bertola e Casali parole di ferma condanna verso iniziative, come quelle della Uil che non rispettano le norme a tutela della salute dei lavoratori. Salute e la cura dei lavoratori consortili, pienamente tutelata, di concerto con le rappresentanze dei lavoratori del consorzio, dalle scelte organizzative, adottate fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria da parte dell’amministrazione e della direzione del consorzio. Quello che non ci saremmo aspettati, invece, è questa nuova occasione di polemica pubblica”.