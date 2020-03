Coronavirus, disagi e lunghe code negli uffici postali rimasti aperti

Molti gli uffici postali chiusi a causa dell’emergenza coronavirus nel nostro paese e, date le scadenze, sempre più lunghe le file d’attesa in quelli rimasti aperti. In più, chi è costretto a recarsi agli uffici, lamenta la mancanza di personale, che contribuisce ancora di più ad aumentare disagi e attese.

La chiusura ha riguardato soprattutto le frazioni. Si conta comunque la chiusura del 60 per cento degli uffici postali sul territorio: solo a titolo di esempio sono chiuse le poste a San Concordio e gli utenti sono indirizzati alla sede centrale in centro a Lucca; chiuse in paese Montecarlo, operative solo quelle di San Salvatore; chiuse anche quelle di Badia Pozzeveri e Marginone, mentre rimangono aperte quelle di Altopascio; per Capannori lunghe code a quelle di Marlia dove arrivano anche gli utenti di Ponte a Moriano.

I sindaci si sono già rivolti ad Anci Toscana e Anci nazionale, in supporto degli enti locali, sperando che Poste riveda la sua decisione: “Magari riducendo le aperture – dicono – ma garantendole anche nei luoghi periferici, come le frazioni, in modo da tutelare sia i lavoratori sia i cittadini”.

Nel frattempo, Poste italiane ricorda che molti dei servizi sono erogabili online, sia attraverso le app dedicate, sia dal sito. In particolare, è possibile sia pagare bollettini e bollettini Pa, moduli F24, Mav, Rav e bollo auto; ricaricare le carte Postepay e le Sim di tutti gli operatori; effettuare bonifici e postagiro con un conto BancoPosta o una Carta Postepay evolution; fare acquisti online con le carte prepagate postepay e le carte di debito e credito BancoPosta abilitate.

“Restare a casa, oggi, significa molto di più che non uscire”, dice Poste Italiane.