Consegne a domicilio, una App per capire come orientarsi

Una vetrina virtuale come strumento comunicativo per dare informazioni alla cittadinanza. In questo momento di difficoltà, gli esercizi commerciali che si sono organizzati per effettuare consegne a domicilio hanno un’opportunità in più: quella di poter usufruire gratuitamente della piattaforma hop-in.it. Si tratta di una piattaforma che era stata sviluppata, grazie al patrocinio del Comune di Lucca e a Confcommercio, per pubblicizzare le attività e portare i clienti in negozio utilizzando il web (soprattutto quelli delle periferie). Un modo ulteriore per fare rete.

Aderendo alla piattaforma, qualsiasi esercizio potrà dare informazioni ai cittadini sulle modalità delle consegne a domicilio, sugli orari e i prezzi. Il servizio sarà gratuito sia per i commercianti che per i cittadini che scaricano la App.

“In questo particolare momento – spiegano gli sviluppatori dell’applicazione – abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti di utilizzare gratuitamente la piattaforma, che diventa un vero e proprio strumento a favore della comunità”.