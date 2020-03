Venchi sceglie UniCredit per supportare i propri fornitori

Venchi, storica azienda produttrice di cioccolato e gelato di altissima qualità, simbolo dell’eccellenza italiana in 70 paesi nel mondo, ha attivato in questi giorni grazie alla partnership con UniCredit una innovativa soluzione di dynamic discounting messa a punto dalla fintech FinDynamic.

Venchi si distingue da anni per la propria vocazione all’innovazione tecnologica e ha trovato

in UniCredit un partner strategico anche su questi prodotti. Lo strumento del dynamic discounting consente alle imprese clienti di UniCredit di ottimizzare il capitale circolante e di supportare efficacemente la propria filiera di fornitori, anche esteri come nel caso di Venchi che ha avuto negli ultimi anni un forte sviluppo internazionale, alleviandone anche eventuali tensioni finanziarie legate alla contingenza.

I programmi di filiera sono importanti in un sistema produttivo quale quello italiano caratterizzato dalla prevalenza di piccole e medie imprese, tanto più in un settore di particolare rilievo come quello agroalimentare.

Le imprese sono alla ricerca di soluzioni di gestione del circolante sempre più efficaci e lo sconto dinamico consente loro di offrire ai fornitori, utilizzando la propria liquidità, un pagamento anticipato delle fatture, a fronte di uno sconto che varia dinamicamente in relazione al numero di giorni di anticipo rispetto alla data di pagamento concordata in fattura.

La soluzione messa a punto da FinDynamic, proposta da UniCredit e adottata ora anche da Venchi consente alle imprese di visualizzare le fatture all’interno di una piattaforma web o mobile e di selezionare in modo semplice quelle per il pagamento anticipato.

Pietro Campagna, co-head Gtb Italy di UniCredit ha dichiarato: “Attraverso la

collaborazione con FinDynamic, abbiamo inserito il dynamic discounting tra le soluzioni offerte ai nostri clienti per la gestione della filiera. Nell’attuale contesto di difficoltà e incertezza, rafforzare il legame con i fornitori rappresenta un importante vantaggio competitivo, soprattutto per una realtà come Venchi da sempre attenta alla qualità. Inoltre, per le aziende della filiera, avere la possibilità di anticipare l’incasso a fronte di un piccolo sconto permette di garantire un adeguato livello di liquidità”.

Daniele Ferrero, amministratore delegato di Venchi, spiega che “in questo momento più che mai è necessario supportare le piccole imprese. Questo innovativo strumento messo a punto in collaborazione con FinDynamic e UniCredit ci permette di essere vicini ai nostri fornitori, agevolando e rendendo meno oneroso per loro il sistema di pagamento”.

“Desideriamo essere un vero alleato delle Pmi con un servizio capace di trasformare la relazione tra clienti e fornitori in un autentico rapporto di partnership – ha aggiunto Enrico Viganò, ceo e fondatore di FinDynamic – mirato a incentivare uno sviluppo sostenibile. Lo sviluppo della nostra piattaforma lavora in questo senso, offrendo uno strumento affidabile, trasparente e flessibile in grado di rispondere alle diverse necessità della filiera in costante evoluzione”.