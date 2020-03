Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, oltre 10 milioni per le imprese e le famiglie

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ieri (19 marzo) ha deliberato un pacchetto di misure per ampliare gli interventi Abi e del governo e andare così incontro ad aziende, clienti e famiglie toccate dalla crisi legata al coronavirus. L’intervento prevede infatti oltre 10 milioni per le imprese, un milione per i privati e la sospensione delle rate per i prestiti delle famiglie.

Nel primo caso si tratta di un plafond di 10 milioni di euro per le imprese attraverso un mutuo chirografario della durata fino a 10 anni, che permetta il sostegno al circolante delle imprese colpite dagli effetti Covid-19. I beneficiari saranno imprese, liberi professionisti e studi associati, già clienti Bvlg, per richieste fino a 150 mila euro. Sarà possibile un preammortamento di 12 mesi, esteso fino a 18 per le imprese del settore turistico-ricettivo. In alternativa sarà possibile usufruire di un’apertura di credito di massimo 100 mila euro per 12 mesi per lo stesso obiettivo. A sostegno della liquidità aziendale sarà inoltre prevista la possibilità di prorogare i crediti già anticipati per un periodo massimo di 12 mesi.

Per le famiglie e i soggetti privati Bvlg mette a disposizione la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei prestiti, per quanto riguarda la quota capitale, per un massimo di 12 mesi. Per beneficiare dell’iniziativa volta al sostegno delle famiglie colpite dagli effetti del Covid-19, bisognerà essere titolari di un prestito personale già in essere e subito la perdita del posto di lavoro.

Inoltre per le famiglie è stato creato un plafond di un milione di euro sempre a sostegno delle persone fisiche, clienti Bvlg, colpite dagli effetti del Covid-19. Sarà possibile chiedere un prestito con un importo massimo per singola richiesta di 20mila euro e durata fino a 84 mesi. Le richieste saranno accolte dall’1 aprile e sono allo studio da parte di Bvlg modalità di ricezione delle stesse attraverso email e pec, con modulistica direttamente scaricabile dal sito bvlg.it.

I consulenti Bvlg sono raggiungibili anche a distanza, ed è consigliabile non recarsi in filiale se non per un motivo strettamente necessario e comunque sempre telefonando e prendendo appuntamento.