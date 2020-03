Coronavirus, Lucart attiva una copertura assicurativa integrativa per i dipendenti

Lucart tutela i suoi dipendenti con una copertura assicurativa integrativa. L’azienda leader in Europa nella produzione di carta tissue, airlaid e carte monolucide per imballaggi flessibili infatti, interviene a tutela dei propri lavoratori integrando la loro copertura assicurativa con una polizza specifica per il Covid-19.

Il pacchetto messo a disposizione dei dipendenti degli stabilimenti italiani del Gruppo prevede un’indennità per i ricoveri e le convalescenze per chi dovesse malauguratamente contrarre il coronavirus, oltre a una serie di misure di assistenza post-ricovero per il recupero della salute e la gestione familiare. Tra queste, la possibilità di farsi consegnare la spesa a domicilio, l’invio di babysitter nella propria abitazione, l’accompagnamento del figlio minore a scuola e la possibilità di fare accudire il proprio animale domestico.

“Voglio ringraziare tutti i nostri lavoratori che in queste difficili giornate continuano a dimostrare grande impegno e professionalità, anche per garantire le forniture di prodotti in carta per l’igiene per gli ospedali e per i cittadini – ha detto Massimo Pasquini, Ceo di Lucart spa -. Un contributo prezioso, che permette di supportare tutti i medici e gli operatori sanitari impegnati nella dura battaglia contro il Covid-19. Mettere a disposizione un’ulteriore misura di assistenza per i lavoratori e le proprie famiglie è il minimo che potessimo fare per dimostrare la nostra vicinanza e il nostro sostegno in questo momento così delicato per l’umanità. Allo stesso tempo stiamo sostenendo gli enti locali supportando le loro necessità sia a livello economico sia a livello di dispositivi di sicurezza”.

Nelle scorse settimane Lucart ha attivato tutte le procedure di sicurezza necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei propri collaboratori all’interno dei siti di produzione e consentire l’operatività dei sui 10 stabilimenti, di cui 5 in Italia, 1 in Francia, 1 in Ungheria e 2 in Spagna, oltre al suo hub logistico situato ad Altopascio, in provincia di Lucca. Nella giornata di oggi saranno ripetute le periodiche operazioni di igienizzazione degli uffici, bagni e altri luoghi di lavoro negli stabilimenti, a maggior tutela di tutti.