Da una start up lucchese l’app per i tour virtuali delle città

In questi drammatici giorni è sempre più importante restare a casa per cercare di contenere l’emergenza coronavirus e uscire solo per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità.

Con l’arrivo delle belle giornate diventa ancora più difficile resistere, come poter quindi passare il tempo in casa nei migliori dei modi? “Vogliamo dare un piccolo contributo per far prendere una “boccata d’aria” ai nostri connazionali – spiega ​Claudio Gabrielli​, che insieme a ​Matteo Paroli​ e ​Stefano De Martino​ ha fondato la start up lucchese Tebikii – In un momento difficile come questo la cultura e la bellezza che fortunatamente ci circonda in ogni angolo del bel paese ci può e deve venire in aiuto».

Tebikii è una start up innovativa toscana con base a Lucca che ha sviluppato un’app di videoguide turistiche per permettere ai turisti di scoprire città, aneddoti e curiosità in completa autonomia attraverso video realizzati da professionisti del settore.

“Tutte le videoguide presenti nello store sono state create da guide turistiche locali, questo per garantire uno standard qualitativo di livello a tutti i nostri utenti – spiega Gabrielli – Il settore turistico è uno dei primi che risente di tragedie come quella che stiamo vivendo adesso. Ma non vogliamo stare qui a guardare. Insieme alle nostre guide abbiamo infatti deciso di reagire e il primo passo è quello di mettere a disposizione gratuitamente alcune videoguide presenti nell’app. L’invito è aperto a tutte le guide che ora si trovano purtroppo a casa con diversi mesi di servizi cancellati e che vogliano partecipare al progetto, a coronavirus annientato”.

Per ottenere la videoguida di Lucca basterà quindi scaricare l’app disponibile sia per iOs sia per Android, ed inserire il coupon omaggio Tbklucca per scoprire le bellezze di Lucca dal proprio divano di casa.