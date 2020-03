Gli investimenti ai tempi del coronavirus: quali possibili opportunità?

Un momento difficile per gli investimenti. La crisi economica, legata all’emergenza coronavirus, si appresta ad essere globale. E le misure economiche e finanziarie dei governi e delle banche centrali alla lunga potrebbero non bastare per garantire i risparmi delle società, degli enti e dei singoli cittadini.

Non essendo direttamente legato al mercato finanziario reale potrebbero però trovare una nuova linfa gli investimenti in criptovalute.

In molti sanno di che cosa si tratta. La criptovaluta è una moneta virtuale, disponibile soltanto on line e non legata ad alcune moneta cartacea o metallica. La criptovaluta più conosciuta è il bitcoin, ma ce ne sono anche tantissime altre come ad esempio BitQs. Tutte hanno due caratteristiche principali: si può utilizzare solo se si è a conoscenza di un determinato codice ed è bidirezionale, ovvero può essere convertita nelle principali monete in corso di circolazione. Inoltre può essere tranquillamente usata, sempre on line, per ogni tipo di pagamento.

Come si diceva in premessa, però, se la moneta è sottoposta al controllo delle banche centrali la criptovaluta è invece soggetta ad elevata volatilità e questo comporta una opportunità ed un rischio allo stesso tempo. Per sapere come e cosa investire bisogna conoscere bene le ‘regole del gioco’: il protocollo, innanzitutto, ovvero l’insieme di regole da rispettare per le transazioni in criptovaluta e il libro mastro dove si conservano tutte le transazioni avvenute, che in questo modo sono tracciate e verificate.

Per le sue caratteristiche sono sempre di più le persone che ricorrono al trading on line per due ordini di ragioni: per la sua capacità di contrastare il rischio di iperinflazione e perché garantisce un alto livello di privacy e di anonimato.

Per fare trading sul web, esattamente come per il mercato borsistico e valutario, occorre monitorare costantemente le quotazioni e sondare gli umori e i movimenti del mercato. Solo una conoscenza approfondita permetterà di tenersi alla larga di possibili truffe e dagli inganni di coloro che con pochi scrupoli popolano la rete.