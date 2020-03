Fiadel: “Sistema Ambiente, dispositivi di protezione anche per le ditte in appalto”

I lavoratori Avr Spa, addetti alla raccolta rifiuti porta a porta nelle ex circoscrizioni 5, 6, e 8 in appalto da Sistema Ambiente Spa, chiedono la consegna dei dispositivi di protezione individuali.

“Questi lavoratori – spiega Giuseppe Arduino di Fiadel – quotidianamente svolgono il servizio senza equipaggiamento di protezione. Mancano guanti monouso, mascherine, igienizzanti per le mani e disinfettante. Ieri (20 marzo, ndr) grazie al nostro intervento e in collaborazione con i dirigenti di Sistema Ambiente Spa, siamo riusciti ad ottenere la pulizia e la sanificazione dei mezzi incaricando una cooperativa esterna ma questo non basta”.

“I lavoratori hanno bisogno di sentirsi protetti e chiedono, attraverso la Fiadel – chiude Arduino – l’intervento di Sistema Ambiente affinché faccia rispettare alla Avr Spa, gli obblighi previsti dal capitolato di appalto in materia di salute e sicurezza come previsto dal decreto legislativo 81 del 2008″.