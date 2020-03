Come scegliere i migliori casinò online 2020

La domanda che spesso si fanno i giocatori che devono scegliere un casinò online è: cosa contraddistingue i migliori casinò online da quelli meno affidabili? A seconda delle proprie esigenze la risposta può variare, ma si può dire che sono numerose le caratteristiche che contraddistinguono le piattaforme più importanti che operano in Italia.

Innanzitutto, è necessario fare attenzione che il casinò abbia una licenza AAMS e un’assistenza clienti pronta a risolvere i problemi dei clienti in maniera rapida ed efficace. Potrebbero sembrare punti meno importanti di quelli relativi al casinò vero e proprio, ma nel caso sia necessario risolvere un problema relativo ai soldi da prelevare o depositare queste due caratteristiche possono fare veramente la differenza tra i migliori casinò online e un casinò meno affidabile.

Successivamente si possono considerare altri due aspetti importanti per quanto riguarda il divertimento offerto dai casinò. La caratteristica a cui tutti i giocatori fanno particolare attenzione sono i bonus e le promozioni offerte dai vari casinò che operano in Italia.

Tra i bonus di benvenuto e quelli senza deposito, agli spin gratuiti e ai montepremi e jackpot offerti dai casinò a cadenza settimanale o mensile, sono veramente molte le promozioni da tenere in considerazione quando si sta cercando l’alternativa giusta tra i migliori casinò online.

Altro punto a cui fare è necessario fare attenzione è l’offerta di giochi disponibili su un casinò. Tutte le piattaforme di gioco collaborano con sviluppatori di giochi esterni, e questo è il motivo per cui è possibile trovare slot identiche tra loro su diversi casinò.

I migliori casinò online solitamente scelgono di collaborare con diversi sviluppatori grandi e con qualche piccola società per poter diversificare i suoi giochi rispetto ai siti concorrenti. Se sei stufo delle slot presenti sul casinò su cui stai giocando il nostro consiglio è quello di controllare attentamente che tu stia aprendo un conto su un casinò che dispone di giochi nuovi.