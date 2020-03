Coronavirus, Confartigianato: “Le lavanderie possono rimanere aperte”

Le lavanderie possono rimanere aperte. A comunicarlo è Confartigianato imprese Lucca: “Poiché nell’allegato al decreto di domenica scorsa (22 marzo) non sono riportati i codici di diverse attività, tra cui le lavanderie, pur essendo ricomprese dal decreto delll’11 marzo, deve ritenersi che tali esercizi possono rimanere aperti”.

Per ulteriori informazioni si può telefonare allo 0583.47641.

Possono restare aperte anche altre attività per le quali è però necessaria la comunicazione alla Prefettura.

“Facciamo altresì presente – dice ancora Confartigianato – che possono rimanere aperte quelle attività che sono funzionali a quelle ricomprese nell’allegato 1 del decreto 22 marzo 2020“.

Per poter esercitare l’attività lavorativa in questo caso è necessario inviare al prefetto il modulo per richiesta prosieguo attività emergenza Covid-19, compilato nelle sue parti barrando la casella a fianco della quale è riportata la motivazione per la quale tale lavorazione deve continuare a svolgersi.

Solo in caso di diniego da parte della prefettura l’attività dovrà esser sospesa, ma non è necessario attendere alcuna risposta autorizzatoria.