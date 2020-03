In Camera di Commercio le informazioni per sapere se si può restare aperti

Il codice Ateco per sapere se si può restare aperti? Lo fornisce la Camera di Commercio.

A seguito del provvedimento del governo relativo alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicate sull’intero territorio nazionale adottate con il decreto del 22 marzo, restano aperte solo le attività produttive industriali e commerciali indicate nel decreto stesso e come meglio specificato sul sito della Prefettura di Lucca.

Le ulteriori attività funzionali ad assicurare la continuità di quelle indicate nel decreto, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, possono proseguire, previa tempestiva comunicazione al prefetto della provincia competente. Sul sito della Prefettura è disponibile anche la modulistica per la presentazione delle comunicazioni.

Una volta effettuata la comunicazione l’impresa potrà continuare a svolgere la relativa attività, senza dover attendere alcuna autorizzazione da parte della Prefettura. Qualora dai controlli effettuati emergano motivi ostativi all’esercizio dell’attività, la Prefettura darà comunicazione dell’eventuale sospensione.

Le aziende che vogliono conoscere il codice Ateco della propria impresa possono consultare il cassetto digitale, servizio on line della Camera di Commercio – www.lu.camcom.it; consultare direttamente il sito registroimprese.it; contattare telefonicamente gli sportelli camerali: 0583.976451/452/454.