Ostetricia e ginecologia, al San Luca servizi assicurati in totale sicurezza

Stessi servizi in totale sicurezza per le donne, per i loro cari e per il personale del reparto di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale San Luca di Lucca. Ad assicurarlo è il direttore della struttura, Gian Luca Bracco, il quale ricorda che al San Luca, individuato come ospedale “Covid”, grazie ad alcuni necessari accorgimenti ed alla professionalità degli operatori, le future mamme sono opportunamente accompagnate ed i bimbi continuano a nascere ogni giorno.

“I normali percorsi – evidenzia il dottor Bracco – vengono assicurati a partire dal punto donna sul territorio e fino al reparto. A Lucca, come nelle altre realtà aziendali, si partorisce regolarmente, senza alcun problema, tanto che il numero dei parti ad oggi è in linea con quello dello stesso periodo dell’anno scorso“.

“Ovviamente – aggiunge il direttore – l’emergenza Coronavirus non deve essere sottovalutata e per questo abbiamo preso tutte le precauzioni del caso: grazie a protocolli ben codificati, è stato creato un percorso dedicato fuori da quello ‘Covid’, sono state predisposte per l’ostetricia tutte camere singole (14) e sono stati messi in atto adeguati sistemi di protezione per le partorienti, per le mamme, per i bambini e per il personale che li assiste”.

“Avvengono quindi in condizioni di massima sicurezza tutte le procedure diagnostiche ed assistenziali – aggiunge Bracco -. Ad esempio l’attività di supporto al travaglio-parto o le prestazioni ambulatoriali, come la diagnosi prenatale, i Bi Test, le visite e le ecografie in gravidanza. Prosegue normalmente anche la gestione delle gravidanze a rischio che, come noto, necessita di controlli più stretti e non differibili”.

“Come stanno facendo tutti i colleghi del sistema sanitario, invito le persone a stare a casa, in questo momento di grave emergenza – conclude Bracco – ma per ogni necessità noi ci siamo e offriamo prestazioni adeguate e sicure alle donne lucchesi, che possono quindi continuare a vivere serenamente la loro gravidanza o altre situazioni in cui si rendano necessari il nostro intervento ed il nostro supporto”.