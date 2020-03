Il comfort nell’auto è ottimo per il tuo benessere

Per molte persone, abituate a viaggiare diverse ore al giorno (come per andare a lavoro), l’auto è una seconda casa. Ecco perché ci si affeziona sempre di più e si vuole renderla molto comoda. In questo modo il viaggio diventa meno pesante.

Per la gioia degli automobilisti, AUTOPARTI.IT è un ottimo sito per trovare tutto l’occorrente per la propria auto permette di fare shopping online senza recarsi in un negozio fisico. Oltre a trovare moltissimi accessori, si riesce anche a risparmiare un bel po’. Inoltre, acquistare su internet è una pratica molto diffusa e sicura grazie a pagamenti protetti, spedizione veloce e reso con rimborso.

Coloro che viaggiano per lavoro, molte ore al giorno, devono avere sicuramente un abitacolo confortevole. Esistono infatti speciali cuscini per riposare il collo. E se invece non si ha tempo per prendere un caffè al bar? Comode porta tazze sono perfette per non far rovesciare le bevande e gustarle in sicurezza mentre si è fermi nel traffico.

Inutile dire che la sicurezza viene prima di tutto. Viaggiare tranquilli migliora l’esperienza del tragitto, non solo di lavoro ma anche di piacere. Ecco perché non possono mancare accessori come un kit d’emergenza nel caso si fori una ruota. Oltre al classico triangolo, cric e gomma di scorta, si può pensare di equipaggiare la macchina con estintori, torce, una cassetta di pronto soccorso ed un martello d’emergenza. Molto utili sono anche dei caricabatteria o starter, in grado di far ripartire la vettura anche senza l’aiuto di un altro guidatore.

Se invece si parte con tutta la famiglia per una bella gita e magari ci sono anche animali domestici, esiste una categoria di gabbie, trasportini, teli protettivi per non far cadere i peli, e griglie divisorie per viaggiare senza pericoli o distrazioni. Stesso discorso se dovranno viaggiare bambini piccoli. Occorre per loro un seggiolino apposito con cintura di sicurezza o un alza-bimbo per farlo stare più comodo.

Non possiamo sicuramente fare a meno della tecnologia e c’è niente di peggio che andare in un luogo sconosciuto e perdersi, magari a ridosso di un appuntamento importante. Un navigatore che si attacca all’accendisigari è l’ideale. Può portarci sempre a destinazione, magari consigliando anche la via più veloce, a patto che sia aggiornato. In alternativa, se si usa lo smartphone, con una moderna app che sostituisce il navigatore, è importatissimo avere le mani libere. Il porta cellulare si può attaccare alla bocchetta dell’aria oppure usando l’apposita ventosa, sul vetro. Alcuni si divertono registrando il viaggio con una dash cam.

Come detto prima, la macchina, per molti diventa una seconda casa e per questo è importante tenerla sempre pulita. Se l’auto è nuova e si vuole mantenerla tale, è bene usare prodotti professionali per la pulizia. Oltre ad un sapone apposito, da mescolare con acqua, si devono usare spugne e panni che non provocano graffi o aloni. A questo proposito sono ottimi quelli in micro fibra o pelle di daino. Non sono però consigliati per pulire i vetri, in quanto esistono speciali tergi-vetri e spazzole.

Insomma, creare un ambiente confortevole in macchina aiuta a sentirsi meglio e si viaggia più comodi e tranquilli nell’affrontare le eventuali avversità. In questo modo lo stress causato dal traffico e cercare parcheggio può essere ridotto notevolmente.