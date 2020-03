Commercio ambulante, Montemagni: “Comuni sospendano Cosap e Tari”

“Fra le varie categorie commerciali fortemente penalizzate dal propagarsi del coronavirus chi solitamente vende la propria merce nei mercati, rischia di subire un vero e proprio tracollo economico“. Così Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, che prosegue: “Riteniamo doveroso ed urgente, qualora le amministrazioni comunali non l’abbiano ancora fatto, che si sospendano per i commercianti ambulanti il pagamento di Cosap e Tari, oltre a non conteggiare l’assenza degli stessi dal naturale posto di lavoro, poichè ciò, è ovviamente causato dall’emergenza sanitaria”.

“Purtroppo – precisa l’esponente leghista – i nostri mercati stanno sempre più perdendo quell’attrattiva che avevano tempo fa e quindi è già un’attività lavorativa che non permette particolari guadagni; lo stop imposto dal Covid-19, potrebbe essere devastante per migliaia di lavoratori e per le loro famiglie”.

“Auspichiamo, quindi – conclude la rappresentante del Carroccio – che le istituzioni non abbandonino queste persone, non addebitando loro, in questo delicato momento, i predetti costi fissi che sono sicuramente onerosi e difficili da sostenersi non potendo commercializzare i propri prodotti.”