Da Conflavoro Pmi 2mila mascherine per i commercianti lucchesi

Un sostegno concreto, nel momento più difficile. Un gesto di vicinanza alle imprese lucchesi già tanto martoriate e che, più delle parole, hanno bisogno di fatti. Conflavoro Pmi Lucca ha deciso infatti di omaggiare con 2mila mascherine chirurgiche tutte le attività commerciali del territorio lucchese che ne avessero esigenza, con particolare riguardo per le microimprese, quelle botteghe con meno di 10 dipendenti del commercio al dettaglio di prodotti di prima necessità.

“Si tratta di un primo lotto di mascherine arrivate ieri da Jinan, in Cina – spiega il presidente di Conflavoro Pmi Lucca Roberto Capobianco – una spedizione resa possibile grazie alle relazioni istituzionali tessute in questi anni dalla nostra confederazione con le autorità del luogo. Vogliamo donarle ai nostri commercianti, a chi cioè, più debole e solo, continua a non far mancare i beni essenziali alle nostre famiglie, ai nostri operatori sanitari e a tutti quelli che, con sacrificio enorme, ci porteranno a vincere questa guerra contro il Covid-19”.

Le 2mila mascherine verranno consegnate gratuitamente a chi invierà una richiesta di aiuto all’indirizzo email lucca@conflavoro.it, scrivendo nell’oggetto Soscoronavirus e nel corpo dell’email la ragione sociale con l’indirizzo di destinazione. Molto importante: non è necessario essere associati a Conflavoro Pmi per fare richiesta delle mascherine.

“Ai primi 400 commercianti che scriveranno saranno inviate 5 mascherine, consegnate senza costi grazie alla solidarietà della Sail Post di Lucca – spiega Roberto Capobianco che poi conclude – Anche a loro va il nostro più sincero ringraziamento, così come va, lo ribadiamo, ai nostri piccoli commercianti che quotidianamente mettono a rischio la loro salute per garantire a tutti noi i beni di prima necessità fondamentali per affrontare e vincere questa nuova sfida”.