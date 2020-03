Aquile in bellezza: il nuovo modo di valutare il Beauty

Cercando nuove soluzioni

Dopo anni dal solito parrucchiere da cui andavo ha deciso di chiudere la sua attività. Mi sono quindi ritrovato a dover iniziare a cercare un nuovo professionista a cui affidarmi, quindi come tutti inizio a fare una ricerca su google e cerco parrucchieri nel mio comune di residenza. Una delle prime voci che mi appare è il portale di Aquile. Inizio a curiosare sulla homepage e leggo di un algoritmo che ha scelto sulla base delle recensioni fatte dai clienti le migliori attività che lavorano nella bellezza.

Vox Populi Vox Dei

Uno dei dati che mi colpisce di più è la quantità delle imprese analizzate: oltre 216.000! Non sono solo parrucchieri, abbiamo centri estetici, solarium, tatuatori e molto altro! Mi sono trovato davanti un portale che mostra quelle che sono le migliori attività nel campo del Beauty.

Andando nella sezione vincitori e immettendo la mia provincia di appartanenza (le aziende sono divise per provincia) inizio a cercare una soluzione adatta a me. Cattura subito la mia attenzione la struttura del sito, ai primi tre posti trovo le migliori aziende della provincia con dei punteggi altissimi (10/10!) e apro per curiosità una delle schede per vedere come funziona.

Non Una Vetrina Per Tutti

Un banner fisso mi avvisa subito che più di 173.000 aziende non sono entrate in questa classifica! Ogni compagnia presente ha un punteggio minimo di 8/10, e sul portale ogni recensione presente è aggiornata al 30/08/19. La premiazione che sto guardando riguarda l’anno 2019 quindi lascia intendere che ad agosto del 2020 verranno aggiornati i dati per fare la nuova graduatoria. È estremamente semplice muoversi sul sito, e così sono andato a curiosare anche le altre province per vedere le aziende premiate, e su tutte ho trovato i portali e il numero di recensioni presi in esame per dare la riconoscenza alle aziende meritevoli! Non ci resta dunque che andare sul sito a cercare il nostro nuovo negozio di fiducia!