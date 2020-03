Da lunedì riparte la produzione nelle aziende tissue della Körber

Da lunedì (30 marzo) riparte la produzione nelle aziende della divisione tissue di Körber ((Fabio Perini, Mtc ed Engraving Solutions) la cui attività era parzialmente sospesa dallo scorso 17 marzo.

“Le nostre attività sono inserite nell’allegato al decreto del 22 marzo 2020, come successivamente modificato, fra quelle permesse – spiega il ceo Oswaldo Cruz Junior – Il nostro primo obiettivo riguarda la salute e la sicurezza dei nostri collaboratori così come quella dei collaboratori dei nostri clienti, fornitori e partner commerciali. In queste settimane, abbiamo seguito tutte le indicazioni previste dal decreto del governo e dalle misure adottate dalle amministrazioni sanitarie locali e nazionali, ed implementato rigidi protocolli di sicurezza e anti-contagio nell’ambito delle attività lavorative”.

“Il riavvio della produzione che si affiancherà agli altri reparti già operativi, come il magazzino ricambi – conclude la nota – completerà quanto Fabio Perini, Mtc ed Engraving Solutions hanno già messo in atto per garantire la continuità lavorativa ovvero il rafforzamento del team di assistenza tecnica da remoto, in grado di controllare lo stato di salute delle linee in real time, e intervenire in maniera puntuale e tempestiva da una parte, ed il lavoro in smart working dei dipendenti dall’altra. Soluzioni che, in un momento come questo si dimostrano particolarmente efficaci”.