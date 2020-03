Consorzio di bonifica, operai in cassa integrazione fino al 4 aprile

Un accordo tra l’amministrazione consortile e i rappresentanti dei sindacati, per garantire la cassa integrazione degli operai del Consorzio 1 Toscana Nord fino al prossimo 4 aprile: con la possibilità del direttore di prorogare tali termini, dopo un’apposita informativa alle Rsu aziendali.

Ma anche la rassicurazione che l’attività consortile per la prevenzione dal rischio idraulico e per l’irrigazione non si fermeranno: dopo tale periodo, infatti, gli operai rientreranno a lavoro in numero tale (con tutte le precauzioni operative, tali da assicurare la sicurezza dal rischio contagio) da garantire l’avvio della stagione irrigua e delle opere di manutenzione dei corsi d’acqua, previste nel piano annuale dei lavori del Consorzio.

E’ questo il contenuto della convenzione, stipulata tra l’amministrazione e la direzione consortile, e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

“L’accordo riguarda gli operai – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi –. Quel personale non impiegatizio, cioè, per il quale non è stato possibile opzionare il lavoro agile da casa: quel telelavoro che, invece, siamo riusciti ad organizzare a tempi da record per tutto il resto della struttura. Per le maestranze, abbiamo così sfruttato quanto previsto dal decreto legge 18 del 17 marzo 2020, con le sue “misure a sostegno del lavoro”.

A garanzia dei lavoratori, abbiamo anche stabilito che l’importo spettante al personale che usufruisce dell’ammortizzatore sociale viene anticipato dal Consorzio, se non erogato tempestivamente dall’Ente previdenziale. Gli operai devono comunque restare a disposizione per emergenze, come ad esempio eventuali allerte meteo. L’impegno del Consorzio non si ferma – assicura Ridolfi – Continuiamo a lavorare, in sicurezza per la sicurezza dei cittadini”.

Resta quindi confermata, naturalmente, la piena operatività dell’Ente: che in questi giorni prosegue le proprie attività tecniche ed amministrative. Per questioni legate al contributo di bonifica, i cittadini possono rivolgersi al numero verde gratuito 800/052852 o all’indirizzo email catasto@cbtoscananord.it; per ogni altra problematica, il numero da chiamare è lo 0583/98241 e l’indirizzo email è info@cbtoscananord.it; l’indirizzo pec, invece, è protocollo@pec.cbtoscananord.it. In caso di emergenza idraulica, restano attivi 24 ore su 24 i normali numeri di reperibilità.