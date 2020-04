AcasaTua: crea un e-commerce gratis e consegna i tuoi prodotti a Lucca

L’emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio moltissimi commercianti di Lucca, costretti a chiudere al pubblico la propria attività. Fortunatamente in diversi si stanno attivando per fornire un aiuto alle realtà del territorio: le iniziative che sono nate negli ultimi giorni sono interessanti e vale la pena parlarne in questo momento difficile. Come continuare a portare avanti la propria attività pur rimanendo chiusi? La soluzione più semplice ed immediata è sicuramente quella di vendere i propri prodotti online, ma in molti non hanno un sito di riferimento e questo è il primo ostacolo da superare. Oggi vi parliamo di AcasaTua: un ecommerce gratuito per aiutare le imprese del nostro territorio raggiungibile dal sito https://acasatua.online/ che offre la possibilità di vendere online i propri prodotti senza spendere nulla.

Come funziona il servizio

AcasaTua è un servizio che solitamente prevede un pagamento annuale e che consente a chiunque di creare in soli 5 minuti il proprio e-commerce. In questo momento di emergenza viene offerto gratuitamente per un intero mese, dopodiché si è liberi di disattivare il sito senza dover pagare assolutamente nulla o in alternativa lo si può mantenere attivo sostenendo un piccolissima spesa annuale. Attivare il proprio shop online e mettere in vetrina sul web i propri prodotti è semplicissimo, oltre che immediato. È sufficiente iscriversi inserendo i propri dati ed attendere la conferma dell’attivazione del servizio che avviene in maniera automatica entro al massimo 5 minuti dall’inserimento dei dati. Si possono quindi caricare i propri prodotti nell’e-commerce in modo semplice ed intuitivo, in modo da poterli vendere in tutta la zona di Lucca senza problemi.

Perchè scegliere aCasaTua.online

A differenza dei grandi portali online, che in questo periodo devono gestire moltissimo traffico e sono ormai in overbooking, aCasaTua.online consente di aprire il proprio e-commerce nell’immediato. Non occorre quindi attendere due settimane prima di poter attivare il servizio, anche perché in questo periodo non ci si può permettere di perdere tempo. Le persone hanno bisogno di acquistare online proprio adesso e tra due settimane potrebbe essere troppo tardi per aprire un e-commerce.

Il servizio aCasaTua.online quindi permette di accelerare le tempistiche e di creare il proprio shop online nell’immediato, in modo da poter vendere subito i propri prodotti. Si tratta di una soluzione semplice e alla portata di tutti, perché non è necessario avere competenze particolari per utilizzare questo servizio. Tutti possono iniziare a vendere online in pochissimo tempo e con la massima semplicità e questo è sicuramente un gran bel vantaggio!

Un servizio gratuito per gestire l’emergenza Covid-19

Questo servizio è completamente gratuito per un intero mese, proprio per andare incontro a tutte le realtà di Lucca che si trovano in difficoltà in questo momento. Non ci sono sorprese di nessun tipo: una volta attivato l’e-commerce si può utilizzare per un mese senza dover sostenere alcuna spesa e senza commissioni. Trascorsi 30 giorni, si è del tutto liberi di disattivare il servizio senza alcun costo oppure si può continuare ad utilizzarlo pagando 14,99 euro al mese oppure 137 euro per un intero anno. Una cifra comunque vantaggiosa, qualora ci si accorgesse che la cosa funziona.

Il progetto e’ anche utile per sostenere medici e infermieri che ogni giorno combattono in prima linea questo virus infatti ogni settimana l’azienda che ha creato il progetto dona 1 euro per ogni nuovo commerciante che si iscrivera gratuitamente alla piattaforma ed aprira il proprio ecommerce.