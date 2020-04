Igaming: situazione in Italia a marzo 2020

Dopo un inizio record per il nuovo anno, il mercato igaming italiano è crollato a febbraio quando la pandemia e le cancellazioni sportive hanno iniziato a dare problemi.

I ricavi online del mese sono stati pari a € 180,27 milioni, in calo del 7,2% rispetto al massimo storico di gennaio di € 194,28.

Mentre i GGR (Redditi da gioco lordi) sono diminuiti su base mensile, il totale di febbraio ha rappresentato un aumento del 23,9% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Vale la pena notare anche che le cifre di febbraio hanno seguito il trend delle cifre di gennaio in ciascuno degli ultimi tre anni.

Calo delle Scommesse Sportive

Mentre il mese scorso le scommesse sportive hanno continuato a prendere la maggior parte della torta online, è stato qui che il calo è stato più pronunciato. I ricavi delle scommesse online sono scesi di quasi il 10% a € 86,68 milioni, rispetto ai € 95,25 di gennaio.

Il calo di GGR è stato meno significativo nei casinò online, che sono diminuiti del 4,5% a € 78,13 milioni a febbraio, da € 81,82 milioni del mese precedente.

Il risultato finale è stato che le scommesse hanno rappresentato il 48,09% delle attività online (in calo dal 49,02% a gennaio), mentre i casinò e le slot hanno rappresentato il 43,34% (rispetto al 42,12%).

È probabile che il divario tra le due settori principali si riduca ulteriormente con la crisi pandemica che continua a causare la cancellazione di eventi sportivi in tutto il mondo.

Bet365 guida il mercato scommesse

Bet365 continua a guidare il mercato delle scommesse online, sebbene la sua quota di mercato sia scesa al 15,0% il mese scorso, dal 15,8% di gennaio. Il suo concorrente più vicino, Snai di proprietà di Playtech , nel frattempo, ha visto la sua quota crescere ad un livello record del 13,5%, rispetto al 12,9% di gennaio.

PlanetWin365 ha continuato a perdere terreno e con l’11,4% del mercato a febbraio (in calo rispetto al 12,2%) è ora in pericolo di essere superato da Sisal, la cui quota è salita all’11,1% nel mese, rispetto al 9,7% a gennaio.

Nei negozi al dettaglio, i ricavi delle scommesse sportive hanno subito un calo maggiore rispetto al mondo online, con GGR sceso a € 98,58 milioni a febbraio, in calo del 15,6% rispetto a € 116,74 milioni di gennaio.

Snai ha superato Goldbet per diventare il leader italiano del mercato combinato delle scommesse al dettaglio e online, con la sua quota del 15,7% (rispetto al 15,1% di gennaio) spodestando Goldbet (15,5% in entrambi i mesi) al primo posto per la prima volta in cinque mesi.

Visita Casino-Professor.com , probabilmente uno dei migliori siti di comparazione casinò in Italia.

Casinò Online, comanda PokerStars

Per quanto riguarda i casinò online, PokerStars ha esteso ulteriormente il proprio vantaggio, con una quota di mercato che è salita al 10,71% a febbraio, dal 10,12% a gennaio. Al contrario, Sisal al secondo posto ha visto la sua quota scendere all’8,12% dall’8,48% del mese precedente.

Dopo quattro mesi consecutivi di crescita sia nei tornei che nei cash game, le entrate del poker sono diminuite del 9,9% e dell’11,5% rispettivamente.

PokerStars rimane il leader di mercato di gran lunga su entrambi i mercati, con il 55,25% del mercato dei tornei e il 42,59% del mercato cash.