Amministrazione del personale: le aziende scelgono gli studi professionali

L’amministrazione del personale è un’attività decisamente complessa, che richiede delle competenze specifiche e che può fare una grande differenza all’interno di un’azienda. In passato ad occuparsene era spesso un impiegato d’ufficio, mentre oggi la tendenza è cambiata notevolmente e sempre più aziende preferiscono affidare queste mansioni ad uno studio specializzato in amministrazione del personale . I motivi di tale inversione di rotta sono diversi, ma principalmente dipendono dai rischi legati a questo ruolo, che contempla molteplici responsabilità.

Amministrazione del personale: di cosa si occupa?

Quando si parla di amministrazione del personale si fa riferimento ad una serie di mansioni specifiche che interessano vari ambiti, dall’elaborazione delle buste paga alle denunce d’infortunio, dalla gestione di maternità, licenziamenti e dimissioni alla cassa integrazione. In questo settore confluiscono numerosi obblighi normativi a carico del datore di lavoro, che devono essere gestiti in modo puntuale ed attento. I rischi a cui l’azienda va incontro qualora l’addetto all’amministrazione del personale cadesse in errore o dimenticasse di presentare alcune pratiche sono diversi e non vanno certamente sottovalutati.

Affidare tutte queste mansioni, complesse e specifiche, ad un impiegato d’ufficio può rivelarsi dunque altamente rischioso per l’azienda. Spesso si sottovaluta l’importanza di una formazione costante e di un aggiornamento continuo, perché le norme cambiano e chi si occupa dell’amministrazione del personale deve essere sempre al corrente delle variazioni introdotte.

Un ruolo strategico spesso sottovalutato

Chi si occupa dell’amministrazione del personale ha anche un ruolo altamente strategico, perché in base alle sue decisioni e alle sue proiezioni le sorti dell’azienda possono cambiare in modo notevole. Questa figura professionale è infatti responsabile anche della gestione delle selezioni del personale, delle assunzioni e dei rapporti di lavoro. Si tratta di un ruolo delicato, che richiede delle competenze specifiche ma anche un elevato grado di esperienza.

In passato l’amministrazione del personale è stata gestita spesso in modo approssimativo, perché tutte le mansioni che confluiscono in questo settore venivano affidate a personale che non era sufficientemente qualificato. Oggi però le cose sono cambiate e non a caso sono nati studi professionali che si occupano nello specifico proprio di questo servizio, offrendo consulenze altamente specializzate.

Perchè le aziende affidano l’amministrazione del personale agli studi professionali

Come abbiamo accennato, al giorno d’oggi sempre più aziende scelgono di affidare l’amministrazione del personale ad uno studio professionale esterno. I motivi che possono spingere a compiere tale decisione sono diversi e in qualche modo sono collegati anche a fattori prettamente economici.

Affidarsi a dei professionisti esterni infatti non consente solo di limitare i rischi diretti per l’azienda e quindi di avere una maggior tutela in caso di errori. Permette anche di ridurre i costi, perché avere all’interno del proprio organico personale che si occupa nello specifico dell’amministrazione del personale risulta più oneroso per l’azienda. Conviene di gran lunga affidare il lavoro all’esterno dunque e questo ormai la maggior parte delle realtà l’ha compreso.

È per queste ragioni che al giorno d’oggi l’amministrazione del personale è diventata un’attività esternalizzata, non solo dalle piccole imprese ma anche dalle aziende più strutturate.