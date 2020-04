Autostrade Salt, niente pedaggi per il personale sanitario

Esenzioni dal pagamento dei pedaggi autostradali per il personale sanitario impegnato nella lotta all’epidemia. E’ questa la linea adottata dalla concessionaria autostradale Salt, per le tratte A15 Parma-La Spezia, A12 Livorno-Sestri Levante e A11 Viareggio-Lucca in accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fino al termine del periodo di emergenza, sarà, quindi, esentato dal pagamento del pedaggio il personale sanitario che percorra le tratte autostradali di competenza di Salt per motivi di servizio legati all’emergenza covid-19. Per poter accedere all’esenzione occorrerà identificarsi attraverso il modulo di autocertificazione in vigore unitamente al documento di identità e alla targa del veicolo secondo le modalità indicate sul sito della società www.salt.it.