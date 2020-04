Bitcoin Cash, come guadagnare in modo sicuro

Il prezzo di Bitcoin Cash non è mai caratterizzato da un andamento regolare; esso, al contrario, si contraddistingue per una notevole variabilità, un tratto in comune con Bitcoin, Ethereum e tutte le altre monete virtuali. Da ciò si può dedurre che sarebbe un errore ritenere che un mercato non possa fare altro che salire: prima o poi, in modo inevitabile, esso è destinato a scendere. Che si abbia a che fare con una coppia forex o con una valuta digitale, il prezzo di un titolo è la conseguenza di un gran numero di variabili, la più significativa delle quali va individuata nello scarto tra l’offerta e la domanda.

I token di Bitcoin Cash

I token di Bitcoin Cash sono disponibili in quantità ridotte; essi sono distribuiti a intervalli regolari, e tale circostanza rappresenta uno dei fattori grazie a cui il valore di tale moneta digitale può essere preservato nel corso del tempo. Le leggi di mercato insegnano che nel caso in cui l’offerta resti nel tempo sempre la stessa a fronte di un incremento della domanda, con tutta probabilità si verificherà un aumento del prezzo. Il programma di distribuzione dei token di Bitcoin Cash è lo stesso di Bitcoin: il tetto previsto è di 21 milioni di unità, e in questo momento in circolazione ci sono più o meno 18 milioni di token.

Come si prevengono le oscillazioni di valore

Se è vero che la moneta virtuale del Bitcoin Cash è stata sviluppata in modo che le potenziali oscillazioni di valore potessero essere tenute sotto controllo è altrettanto vero che questa valuta digitale può comunque continuare a crescere o a calare, al pari degli altri token. Come avviene per Ethereum, per Bitcoin o per Ripple, quindi, anche per il Bitcoin Cash potrebbe accadere che ci siano fasi di rialzo e fasi di ribasso.

Come si guadagna con Bitcoin Cash

Sono due le più importanti tipologie di operazioni che possono essere messe in atto per investire su Bitcoin Cash avendo la certezza di poter guadagnare: la prima consiste nell’acquisto di Bitcoin Cash, mentre la seconda è rappresentata dalla vendita allo scoperto. Questo vuol dire che la moneta virtuale può essere acquistata non solo quando la sua quotazione è in rialzo, ma anche quando la sua quotazione è in ribasso.

Bitcoin Revolution e le altre piattaforme automatizzate

Per riuscire a guadagnare con Bitcoin Cash non ci si può affidare alla fortuna o all’improvvisazione, ma c’è bisogno di un costante impegno e di uno studio costante. Conviene stare alla larga, invece, da Bitcoin Code e da altre piattaforme fraudolente, come per esempio Bitcoin Revolution: se ne parla anche su https://forza-trading.com/trading-automatico/bitcoin-revolution/ . Chi promette soldi facili in breve tempo e senza fatica ovviamente non è in grado di mantenere tali promesse. Bitcoin Cash non è una fonte miracolosa, ma permette di diventare ricchi solo se si è esperti della materia. Meglio tenersi alla larga, quindi, da algoritmi illusori o da schemi piramidali.

Come si investe

Quasi tutti gli investitori al giorno d’oggi decidono di acquistare Bitcoin Cash e poi si mettono in attesa che il prezzo cresca, così che la posizione possa essere chiusa. Il problema è che tale attesa non dura pochi giorni, ma si può prolungare per settimane o addirittura mesi. Non è detto, insomma, che tale metodo si riveli il migliore possibile, almeno sul lungo periodo. Nel gergo tecnico gli investitori che operano in questo modo vengono chiamati holders o cassettisti; il problema è che una strategia simile può anche portare a una perdita consistente se non si verifica un movimento rialzista.