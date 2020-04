Emergenza, da martedì la riapertura di 22 uffici postali in provincia

A partire da martedì (14 aprile), torneranno pienamente operativi 22 uffici postali della provincia di Lucca. L’orario di apertura al pubblico è stato temporaneamente rimodulato nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale. Poste Italiane, anche nell’attuale fase di emergenza, aveva comunque continuato a garantire a tutti i cittadini i propri servizi.

La riapertura degli uffici postali della provincia di Lucca è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini. Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

In particolare riapriranno gli uffici di Badia Pozzeveri, Bozzano, Carraia, Forte dei Marmi 1 e 2, Lappato, Lido di Camaiore 1, Lucca 6, 8 e 9, Maggiano, Marginone, Massa Macinaia, Montecarlo, Montuolo, Pieve san Paolo, Ponte del Giglio, Quartiere Africa, Quiesa, San Colombano, San Ginese e Segromigno in Monte.