Servizi Ospedalieri Spa, polizza assicurativa extra per i dipendenti

Servizi Ospedalieri Spa, società del gruppo Rekeep attiva nel servizio di lavanolo e sterilizzazione e nella fornitura alle principali strutture del sistema sanitario nazionale di dispositivi di protezione individuale, ancora una volta al fianco di tutti i propri dipendenti, in prima linea nella battaglia contro l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La società, infatti, ha attivato una specifica polizza assicurativa a sostegno di tutti i propri dipendenti in questo difficile momento, con l’augurio, naturalmente, che possa non essere mai impiegata. La polizza, in sintesi, prevede una indennità giornaliera pari a 100 euro per ogni giorno di ricovero superiore al settimo causato da infezione da Covid-19 e una indennità da convalescenza pari a 3mila euro, corrisposta alle dimissioni dall’istituto di cura. Inoltre, è previsto un pacchetto di assistenza post ricovero per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare con invio del medico generico, trasporto in autoambulanza, trasporto dal pronto soccorso al domicilio, trasferimento e rientro dall’istituto di cura specialistico, invio di una collaboratrice familiare, invio di una baby sitter a domicilio, accompagnamento figli minori a scuola, consegna spesa a domicilio ed invio di una pet sitter.

“Si tratta di un piccolo gesto che esprime la vicinanza della società a tutte le persone che ogni giorno sono in prima linea a supporto del servizio sanitario nazionale e che ci permettono di continuare a svolgere un’attività che risulta fondamentale, e in questo periodo ancor più, per gli ospedali e per tutti i soggetti coinvolti nell’emergenza – ha commentato Massimiliano De Marco, presidente di Servizi ospedalieri Spa – Colgo pertanto l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento da parte mia e del gruppo Rekeep a tutti i nostri operatori in tutta Italia per l’enorme sforzo che stanno facendo, considerati i timori che oggi ognuno di noi ha nel recarsi sul luogo di lavoro, mentre queste persone sono al lavoro tutti i giorni, con immenso senso di responsabilità”.

Anche negli stabilimenti, e in quello di San Pietro a Vico in particolare, uno dei più grandi, sono cambiate radicalmente tutte le normali abitudini e organizzazioni aziendali: ad esempio la biancheria che arriva dagli ospedali post pandemia Covid-19 viene oggi trattata tutta come infetta e ha un suo protocollo di lavaggio specifico. Questo comporta una riorganizzazione importante all’interno degli stabilimenti: la biancheria, la divisa dell’operatore sanitario o il materasso vengono, infatti, portati dalle diverse unità operative dei presidi ospedalieri al rispettivo guardaroba dal personale in un doppio sacco (uno rosso esterno e uno idrosolubile interno), a tutela sia degli operatori in ospedale che di quelli in stabilimento, e vengono trattati con procedure di lavaggio ad hoc per materiale infetto.

Nei propri ambienti dove arriva tale materiale, la società ha adottato i protocolli più severi a tutela del proprio personale: vengono forniti camici di protezione, mascherine Ffp2, guanti anti-taglio e caschi di visiera per ridurre al massimo il contatto con la biancheria, i camici ed i materassi degli ospedali. Servizi Ospedalieri, infatti, svolge un servizio essenziale: se si dovessero fermare le lavanderie industriali, si genererebbe un enorme problema per le strutture sanitarie che si tradurrebbe in assenza di biancheria piana, di materassi, di divise per il personale, e così via.

Quindi, le misure che vengono prese tutelano chi lavora con la società, la loro famiglia e le persone con cui sono in contatto ogni giorno in ambito lavorativo. Nel settore della sterilizzazione dello strumentario chirurgico inoltre, la società ha costituito squadre di emergenza e non fa lavorare tutte le persone nello stesso momento: se dovesse, quindi presentarsi un caso di contagio, la società ha le “riserve disponibili” per poter continuare ad operare, trattandosi di un servizio essenziale. Dal punto di vista logistico, una volta che la biancheria è stata sanificata, viene, quindi, portata negli ospedali e dai loro magazzini distribuita in unità operative. Qui operano centinaia di persone sempre con dispositivi di protezione correlati all’attività che viene svolta.