Osteria del Chianti e il Cuore portano a domicilio i prodotti tipici

Di necessità, virtù. È da questo antico adagio che nasce una promettente partnership fra due giovanissimi imprenditori lucchesi, Edoardo Ferrari, titolare di Osteria del Chianti, e Francesco Banducci, ‘anima’ di “Piatti Pronti Freschi”, una piattaforma online nata da una costola dell’azienda Il Cuore. Entrambi, Edoardo e Francesco, sono figli e nipoti d’arte, come testimoniano le loro, rispettive storie.

Due vicende diverse che, come spesso accade fra i ‘predestinati’, sono confluite proprio in questi giorni in un unico progetto: quello di consegnare a domicilio i prodotti di propria produzione. Prodotti che, insieme, sono già presenti sui banchi della grande distribuzione, ma che adesso, causa l’emergenza Covid-19, è possibile ordinare, direttamente dal proprio smartphone o da pc: dalla minestra di farro alla zuppa alla frantoiana, fino alle vellutate di ceci o di porri, pezzi di punta del catalogo dell’Osteria del Chianti, oppure l’ampia gamma di piatti pronti monoporzione, secondo l’ormai consolidata tradizione del Cuore.

Figli e nipoti d’arte, dunque. Edoardo Ferrari, infatti, è nipote del fondatore della Gelax spa, Lanzo Saccardi, dal quale nel 2015 riprende il marchio Osteria del Chianti, creato molti anni fa dal nonno. L’obiettivo di Edoardo è riaffermare il marchio della tradizione toscana, proponendo prodotti freschi, destinati, in prima battuta, al mercato on-line. Successivamente, grazie al sostegno del padre Maurizio, già direttore commerciale di Gelax spa e di altre aziende del settore alimentare, i prodotti vengono proposti alla grande distribuzione. Da qui, la ricerca del partner ideale, individuato nel Cuore di Carlo Banducci. Quest’ultima azienda, nata nel 1960 in via del Battistero, proprio nel ‘cuore’ di Lucca, dall’intuito di nonna Argentina e nonno Mario, come piccola bottega di alimentari, in questo 2020 compie il suo sessantesimo compleanno.

La svolta, per il Cuore Gastronomia avviene quando il figlio Carlo, dopo gli studi e varie esperienze di lavoro nella ristorazione, decide di prendere le redini del negozio e, insieme con la moglie Cristina, di iniziare una nuova attività di servizio Catering a domicilio, che in 30 anni di vita è diventato un punto di riferimento per eventi pubblici e privati in tutta Italia.

Ed è da queste premesse che entra in scena Francesco, figlio e nipote d’arte, che, terminati gli studi, lancia il servizio di somministrazione a domicilio con una nuova linea di gastronomia fatta di “Piatti Pronti Freschi”, raggiungibili su un’apposita piattaforma online.

“Nel novembre 2019 – spiegano Edoardo e Francesco – nasce la sinergia fra Piatti Pronti Freschi e Osteria del Chianti, che in breve tempo si afferma nella grande distribuzione. Adesso, questa presenza, a causa del Coronavirus, si è fermata. Ma la ripartenza, anche attraverso il delivery, è dietro l’angolo”.