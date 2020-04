Cinque tendenze 2020 in fatto di occhiali da vista

p>L’occhiale da vista è un accessorio fondamentale per chi ha problemi di miopia o altri disturbi della vista.

Ma negli ultimi anni, questo accessorio è entrato a far parte di un complemento necessario per il nostro look. Anche chi non ha un bisogno effettivo di portare gli occhiali, perché ci vede benissimo, ha almeno un paio di occhiali da vista con lenti neutre nel suo cassetto.

Ad incrementare questa moda è stata anche l’evoluzione che si è vista dietro al mondo ottico. Infatti, il numero di modelli è in continua crescita e gli stilisti più illustri lanciano sul mercato i loro modelli di occhiali da vista.

Se siete fra quelli che non possono rinunciare a questa ultima tendenza e soprattutto non possono farne a meno perché hanno la reale esigenza di indossarli, dovete leggere il nostro articolo in cui vi esponiamo i 5 modelli più di tendenza nel 2020 e correre subito ai ripari andando a comprare gli occhiali da vista online Nowave.

Via libera alle trasparenze

La prima tendenza in fatto di occhiali da vista riguarda la montatura trasparente. Una tendenza nata in effetti l’anno scorso ma che nel 2020 vedrà il suo periodo d’oro.

Dalle trasparenze classiche e cristalline si arriva a quelle colorate. Si tratta di una montatura molto amata da tutti coloro che seguono le ultime tendenze anche in fatto di abbigliamento.

In effetti la montatura trasparente è molto versatile e si abbina senza alcun problema ad ogni tipo di look.

Anche i grandi marchi della moda si sono cimentati nella realizzazione di occhiali da vista con la montatura trasparente. Una variante sono i modelli trasparenti che fanno intravedere lo scheletro in metallo dell’occhiale.

L’occhiale da vista trasparente è un accessorio fine ed elegante ma allo stesso tempo molto all’avanguardia.

Occhiali da vista AVIATOR

Vi proponiamo ora un modello che è di moda da un paio d’anni, soprattutto in merito agli occhiali da sole.

Parliamo del modello aviator. Ovvero quei occhiali che ricordano molto gli occhiali da sole che portavano appunto gli aviatori Usa negli anni ’70.

Quando diciamo occhiali aviator tutti abbiamo in mente l’immagine di Tom Cruise nel famosissimo film Top Gun. Ed è proprio il modello di occhiale che indossa l’attore in questo film che è stato riproposto per il 2020 anche come montatura per gli occhiali da vista.

Sono state apportate delle leggere modifiche alla sua classica forma arrotondata che assume dei lati spigolosi e dalle tonalità oro.

Un look moderno che rievoca un grande classico a stelle e strisce.

Montature metalliche e fini

La terza tendenza 2020 di occhiali da vista prevede una montatura fine e metallizzata, un po’ come gli occhiali del mago più famoso, Harry Potter.

Avete l’imbarazzo della scelta in fatto di forme, da quella classica squadrata (un po’ stile nerd) a forme più delicate e tondeggianti a quelle più strambe.

Anche la colorazione del metallo offre una vasta gamma di scelta. Il classico nero, l’argento, l’oro rosato e infine l’eccentrico gold.

Metà montatura

Un’altra tendenza molto in voga nel 2020 è la montatura a metà. Ovvero quell’occhiale che ha le lenti sorrette soltanto dalla parte superiore della montatura, in mancanza di quella inferiore.

Questo modello è ideale a tutti coloro che hanno dei tratti somatici molto marcati e pronunciati e vogliono addolcirli e ammorbidirli.

Realizzate per la maggior parte dei casi in acciaio inossidabile, un materiale molto robusto e resistente, dalle colorazioni scure e classiche ma anche dai colori pastello.

Via libera alla fantasia con la scelta della forma delle lenti ce vanno da quelle rettangolari a quelle rotonde per finire con modelli esagonali per i più spavaldi.

Modello oversize

Il modello oversize e di tendenza in tutti i campi della moda, dall’abbigliamento agli accessori e anche gli occhiali non hanno saputo resistere a questa tendenza.

In effetti è una moda già vista negli anni ’70, quando le dive del cinema indossavano grandi occhiali da sole scuri.

Intramontabile la forma cat-eye ed extra large molto amata dalle donne dallo stile un po’ retrò, un po’ diva del cinema.

Le colorazioni più amate sono quelle che virano sui colori della terra: rosso, arancione, marrone, beige, verde e una punta di nero. Anche l’oro e l’argento molto amati per questo modello e non può mancare l’effetto tartarugato.