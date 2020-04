Da Industrie Celtex tre ventilatori portatili per il 118

In questi giorni di emergenza sanitaria mondiale, la società Industrie Celtex combatte in prima linea la guerra al coronavirus.

È grazie al costante impegno e alla dedizione di tutto il personale, che lavora responsabilmente nel massimo rispetto del protocollo del ministero della salute Covid 19, che è possibile assicurare al sistema sanitario e alle famiglie la massima igiene. Ma tutto questo non basta. Essere vicino alla comunità, alle attività di volontariato ed in particolare agli operatori sanitari, è un impegno che i soci e tutti i dipendenti di Industrie Celtex si sono presi.

Lo scorso 2 aprile, sono stati donati al 118 regionale toscano tre ventilatori automatici da trasporto, per far fronte nel posto giusto e al momento giusto alle situazioni di emergenza. In particolare i ventilatori portatili hanno trovato utilizzo nelle ambulanze per i trasferimenti di pazienti positivi alle terapie intensive e al presidio medico avanzato del porto di Piombino, allestito per dare soccorso ai malati sbarcati dalla Costa Diadema.

Un ringraziamento speciale dall’azienda va all’operato del dottor Paolo Carrara che ha permesso di poter reperire questi preziosi ventilatori.

Inoltre, Industrie Celtex, ha donato i propri prodotti anche alle parrocchie locali, alle associazioni di volontariato, alla Croce Rossa e alle confraternite di Misericordia del territorio.