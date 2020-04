Cos’è un codice sconto e quanto può essere utile per fare shopping su Internet?

Il ricorso ai codici sconto è ormai una consolidata abitudine per la maggior parte delle persone che si dedicano allo shopping online. Noti anche come voucher promozionali, non sono altro che codici generati da un computer, in genere formati sia da numeri che da lettere, grazie a cui è possibile usufruire di uno sconto che viene applicato sul prezzo del servizio o del prodotto che si sta acquistando. Usufruire di questi codici è molto semplice: è sufficiente inserirlo nel form che viene visualizzato sulla pagina dell’e-commerce in cui si sta facendo shopping.

Dove trovare i codici sconto

Il sito web scontiebuoni.it è una preziosa risorsa per tutti coloro che sono alla ricerca di codici sconto. Va tenuto presente, per altro, che questi codici possono essere di vario genere: per esempio, ci sono codici che garantiscono una spedizione gratuito e codici che, invece, prevedono una percentuale di sconto che viene applicata sulla spesa complessiva. Sono molto apprezzati i coupon per prenotazione anticipata, che nella maggior parte dei casi riguardano i viaggi, i voli, i noleggi e le vacanze, ma meritano di essere menzionati anche i buoni promozionali sul secondo acquisto. Ancora, è possibile che vengano garantite delle offerte speciali per gli articoli in esaurimento o che si applichi una percentuale di sconto su un articolo in particolare.

Alla ricerca dei codici sconto

Trovare i codici sconto non è difficile: per esempio quelli che vengono proposti direttamente dagli e-commerce si possono ricevere semplicemente visitando il loro sito, e lo stesso vale per i codici messi a disposizione dai vari marchi. È sufficiente iscriversi al sito di riferimento, dunque, per avere accesso ai codici e usufruire della possibilità di spendere meno per i prodotti e i servizi che si desiderano. In alternativa ci si può affidare ai siti di couponing, come – appunto – Sconti E Buoni.

La fidelizzazione degli utenti

I negozi virtuali offrono questi coupon per fidelizzare i clienti: i codici sconto, in sostanza, rappresentano un eccellente incentivo all’acquisto e dovrebbero stimolare gli utenti a tornare di nuovo a fare shopping sul sito. Nel caso in cui si decida di consultare i siti di couponing, per verificare la loro affidabilità è necessario comprendere non solo se i codici che vengono proposti funzionano davvero, ma anche se vengono aggiornati con regolarità. Quasi sempre, infatti, i codici sconto hanno una data di scadenza entro la quale devono essere utilizzati, pena la loro decadenza.

Come capire se un coupon è stato attivato

In genere il coupon deve essere incollato nel carrello prima che si proceda all’inserimento dei dati relativi al pagamento. Non è per niente complicato comprendere se il codice sconto che si sta utilizzando sia attivo o meno. Infatti, se il coupon è valido, l’e-commerce applica subito la percentuale di sconto prevista e sottrae in automatico la cifra relativa dal totale che deve essere pagato. Nel momento in cui viene visualizzato il recap dell’ordine, poi, lo sconto viene sottolineato: così il cliente può essere certo di portare a termine un buon affare e di risparmiare con facilità e senza fatica.

Come scegliere un e-commerce

Nella scelta degli e-commerce su cui puntare per fare shopping, la disponibilità di codici sconto è senza dubbio uno dei fattori chiave da valutare, ma non deve rappresentare il solo aspetto che è necessario tenere in considerazione. I negozi virtuali migliori sono quelli che assicurano un servizio clienti di eccellenza e che garantiscono consegne rapide e puntuali; inoltre, devono mettere a disposizione una policy di cambi e reso in grado di adattarsi alle varie necessità della clientela.