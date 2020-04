I siti di ecommerce continuano a crescere nel 2020

I primi mesi del 2020 sono stati caratterizzati da un’emergenza sanitaria globale che ha colpito tutti i settori industriali e imprenditoriali. A causa della pandemia Coronavirus, infatti, piccole imprese, PMI e grandi aziende sono ferme da marzo e alcune realtà hanno cambiato in pochi giorni le strategie aziendali di vendita e produzione.

Le uniche realtà in grado di produrre sono le imprese e società presenti online attraverso gli eCommerce: seguendo le regole di produzione definite dal governo italiano, riguardo la messa in sicurezza dei lavoratori e dei prodotti, molte imprese hanno continuato a produrre e fatturare anche nel mese di marzo e aprile.

Il settore degli eCommerce è in forte crescita dal 2018, con fatturati che aumentano ogni anno del 15% su scala globale. Nel 2020 si stima che le vendite B2C (Business to Consumers) raggiungeranno i 6600 miliardi di dollari, una crescita esponenziale che permette alle imprese di stabilire nuove strategie di vendita e di cogliere le opportunità che si presenteranno in questo 2020.

Quali sono gli scenari in vista del 2020 per gli eCommerce?

Realizzare un sito eCommerce è molto semplice grazie ai diversi hosting provider come Siteground e grazie ai CMS che permettono di realizzare il proprio eCommerce in poco tempo. Qui puoi leggere la recensione completa di Siteground redatta direttamente da Andrea Conso, esperto di hosting.

Il forte incremento degli eCommerce, in tutti i settori, ha causato un aumento di concorrenza per i commercianti con negozi fisici. I commercianti devono fare i conti con tante e diverse qualità di prodotto, prezzi, servizi offerti e in particolar modo sull’esperienza di acquisto dei clienti.

Il successo di un eCommerce, infatti, si basa su diversi elementi:

Accessibilità ;

; Esperienza di acquisto ;

; Qualità dei prodotti;

Customer Care ;

; Metodi di spedizione;

Prezzi competitivi;

Trends;

Per riuscire a distinguersi dai diversi concorrenti presenti sul mercato è necessario stare al passo delle ultime novità e dei trends che cambiano ogni anno, per ogni settore.

Trends ecommerce 2020: quali sono

I cambiamenti dell’ecommerce nel 2020 riguardano tre aspetti principali del commercio elettronico, in particolare il modo di relazionare domanda e offerta, il customer care e la personalizzazione.

Dalla metà del 2019 è stato possibile notare come i social network e gli eCommerce hanno legato ulteriormente, potenziando le piattaforme social in modo da acquistare i prodotti con un semplice click. In questo modo è possibile acquisire un maggior numero di clienti, influenzando persone che trascorrono molte ore sui social. Nel 2020 gli ecommerce potrebbero creare un collegamento diretto tra i prodotti e le piattaforme social.

Il customer care punta verso una maggiore personalizzazione, grazie a software di raccolta dati che permettono di riconoscere più facilmente il cliente e acquisire più informazioni dello stesso.

La personalizzazione permette di accorciare le distanze tra gli ecommerce e i consumatori, in questo modo è possibile ottenere una maggiore fiducia.

I settori di tendenza per gli eCommerce, nel 2020 sono: