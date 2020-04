Industrie cartarie Tronchetti dona macchinari sanitari al San Luca

L’azienda lucchese leader nel settori dei prodotti di carta per usi domestici ha donato due colonne videobroncoscopiche, un fibroscopio con videocamera e due ecografi portatili al reparto covid19 dell’ospedale di Lucca e due defibrillatori per la rete Ima del servizio 118. I due ecografi sono già stati consegnati in questi giorni, i due defibrillatori saranno consegnati entro la fine della settimana, mentre le due colonne videobroncoscopiche e il fibroscopio saranno consegnate entro fine mese.

L’azienda Industrie cartarie Tronchetti ha voluto così sostenere lo sforzo dell’ospedale San Luca di Lucca, rivolto a proteggere la comunità dagli effetti del virus, e dare un segno concreto di vicinanza, ai medici, agli infermieri ed a tutto il personale sanitario. La direzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e la direzione dell’ospedale di Lucca ringraziano sentitamente Industrie cartarie Tronchetti per la generosità dimostrata, anche a nome di tutto il personale impegnato in prima linea nella cura dei pazienti affetti da covid19.