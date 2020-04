Come si inizia a fare forex online: i dettagli per capire come funziona

Che il trading e il forex non siano attività d’intrattenimento è stato più volte sottolineato e chi non l’ha ancora ben capito lo imparerà probabilmente a sue spese (letteralmente) dopo i primi investimenti. Fare forex significa per certi versi diventare degli imprenditori. Rientra sotto la definizione di imprenditore, infatti, colui che investe denaro e lavoro in un’attività sperando che da essa ne esca un profitto.

La fortuna di fatto non c’entra nulla con questo genere di attività ed è per questo che è importante innanzitutto prepararsi bene e conoscere gli strumenti che si hanno a disposizione. Sbaglia chi pensa che per fare trading o forex ci vogliano chissà quali competenze o titoli, poiché di fatto i trader non hanno una conoscenza tale dei mercati da prevedere il futuro, quindi l’incertezza che hanno è la medesima di un principiante. Certo, con l’esperienza sicuramente qualche buona intuizione prima o poi la si avrà, ma nessuno, nemmeno i più esperti hanno una sfera di cristallo.

Quella che si impara, in caso, è la gestione del rischio, ma è una cosa che si capisce anche con il tempo o comunque informandosi ed analizzando esempi pratici.

Cosa occorre per iniziare a fare forex?

Compreso che per fare forex è necessario innanzitutto fare sul serio e studiare, imparare, provare e riprovare il più possibile. È fuori dubbio che gli ingredienti indispensabili per iniziare, come suggeriscono le migliori guide del settore, sono di fatto: un capitale e un broker di qualità.

Il capitale

Per iniziare a investire non ci vogliono numeri a 4 cifre, come qualcuno potrebbe pensare, ma è possibile farlo all’inizio anche con solo 100 euro. I broker seri di solito non impongono cifre esorbitanti per iniziare anche perché in tutta onestà non dovrebbero promettere guadagni facili. Mettendo invece nero su bianco la difficoltà del settore e la necessità di “farsi le ossa” nello stesso, ammettono di solito che inizialmente può accadere di perdere. Alla luce di questo è chiaro che un broker non azzarda di certo a chiedere alte cifre per iniziare.

Il broker

Per investire con tranquillità ed in sicurezza è importante poter contare su piattaforme di forex e/o trading affidabili e serie. Ecco che quindi è importante prima di tutto sceglierne una fra le migliori. Ottime guide del settore partono proprio dall’elencare i diversi broker, descrivendone uno a uno i vantaggi, gli svantaggi e le peculiarità. Per ogni broker sarà poi il caso di leggere le indicazioni sugli strumenti ed i servizi forniti dallo stesso.

Se non si hanno le basi per cominciare a fare trading è anche il caso di investire all’inizio per un corso preparatorio per principianti. A volte si tratta di corsi che hanno un costo non bassissimo, ma è un investimento che permette di ridurre le perdite, quindi, diciamo, è denaro che si recupera.

Conto demo e simulazioni: quanto contano?

All’inizio è importante associare la teoria, come i corsi video ed i testi, a qualcosa di più pratico e tangibile. Il principiante per capire bene come funziona il settore si è visto avere bisogno di “toccare con mano”. È per questo che esiste la possibilità di avere il conto demo e di fare così simulazioni. Questi almeno le prime volte permettono d’imparare senza davvero perdere denaro. Se si fallisce, così facendo, non si fallisce davvero, ma si apprende semplicemente una lezione.

Qualcuno in realtà sostiene che, sebbene i demo siano utilissimi per provare una strategia iniziale, sia proprio necessario “perdere del proprio” per capire bene la lezione. All’inizio è anche per questo motivo che il broker, se è serio, spinge i propri affezionati ad usare cautela.

Gestione del rischio: una delle prime lezioni da imparare

Come anticipato una lezione che è importante imparare all’inizio e che va applicata sin da subito, anche con il conto demo per imparare, è la gestione del rischio. Quando si investe una cifra bisogna considerare che la si potrebbe perdere. Questa perdita, tuttavia, se si è considerato il rischio prima di investirla la si può minimizzare grazie a risorse finanziarie ed investimenti extra a lungo termine. In generale, comunque, è importante ricordare di non investire di più di quello che ci si può permettere.

Anche se un investimento sembra certo, se si avverte la sensazione di successo bisogna sempre considerare che i fattori sorpresa che possono cambiare le carte in tavola sono diversi. Il mercato è infatti imprevedibile a chiunque, indipendentemente dall’esperienza che si ha alle spalle in questo tipo di attività. Puntare troppo in alto non porta, nella maggior parte dei casi, a nulla di buono.