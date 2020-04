Ordinanza chiusure il 25 aprile e l’1 maggio, Filcams Cgil: “Vittoria da estendere a ogni giorno festivo”

“Una vittoria del sindacato, dei lavoratori e delle lavoratrici”. Così Filcams Cgil Toscana accoglie l’ordinanza regionale che impone la chiusura degli esercizi commericali il 25 aprile e il primo maggio. Una vittoria però che per i sindacati rappresenta solo un primo passo per un provvedimento da estendere a ogni giorno festivo.

“Una scelta di buon senso dato che così, in questa emergenza covid19, si avrà meno circolazione di persone e i lavoratori da settimane in prima linea avranno un meritato riposo e potranno celebrare degnamente due feste importanti e fondanti come la Liberazione e la Festa dei lavoratori – commenta il segretario generale Filcams Cgil Toscana Stefano Nicoli -. Un provvedimento che avevamo unitariamente e pubblicamente chiesto, così come avevamo chiesto, anche lì con successo, le chiusure per Pasqua e Pasquetta. Nel commercio va tenuta ancora la guardia molto alta per coniugare lavoro e sicurezza, ribadiamo quindi la richiesta che da tempo i sindacati unitariamente fanno di estendere i provvedimenti di chiusura dei punti vendita a ogni giorno festivo“.