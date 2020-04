Provincia, da lunedì riaprono 34 uffici postali

Sono 34 gli uffici postali della provincia che riapriranno a partire da lunedì (20 aprile), sempre nel rispetto delle regole di sicurezza per l’accesso e l’essenzialità delle operazioni da compiere. In virtù di queste riaperture, la rete capillare degli uffici postali su tutto il territorio torna così ad essere completamente operativa e a disposizione dei cittadini.

La riapertura è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini. Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

Sarà possibile recarsi negli uffici dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35. In particolare riapriranno gli uffici di Bagni di Lucca 1, Bagni di Lucca ponte, Casabasciana, Castelvecchio pascoli, Colle di compito, Coreglia Antelminelli, Corsanico, Diecimo, Filicaia, Fornoli, Ghivzzano, Lammari, Lucca 10, Lucca 7, Matraia, Minucciano, Mologno, Nocchi, Piano di Mommio, Ponte a Moriano, Ruosina, Saltocchio, San Cassiano di contorni, Santa maria del giudice, Seravezza, Tirrenica, Turritecava, Valdottavo, Valpromaro, Viareggio 3 e 5, Vinchiana, Vorno e Zone.