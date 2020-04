Asl, 207 assunzioni a tempo indeterminato in provincia di Lucca

Sono ben 551 le assunzioni a tempo indeterminato tra medici, infermieri e altro personale sanitario, che la Asl Toscana nord ovest ha messo in campo per fare fronte a questo momento di grande difficoltà. Di questi 207 sono in provincia di Lucca.

Nello specifico, per quanto riguarda la Piana sono stati assunti 20 medici, 63 infermieri, 9 oss, un’ostetrica e 5 tecnici di laboratorio. In Valle del Serchio è stato assunto un medico, 10 infermieri, un operatore tecnico, 5 oss, un’ostetrica e 2 tecnici sanitari. Infine, in Versilia sono stati assunti 7 medici, 57 infermieri, 2 operatori tecnici, 22 oss e un tecnico di laboratorio.

“L’azienda ha risposto a questa pandemia con l’attivazione di molti servizi – ha commentato Maria Letizia Casani, direttore generale della Asl Toscana nord ovest -. Dal raddoppio dei posti letto di terapia intensiva, in alcuni casi anche triplicati, all’attivazione delle cure intermedie e al subentro nelle Rsa. Questo ha comportato un incremento significativo della dotazione organica: ad oggi, abbiamo assunto a tempo indeterminato 551 persone. Questo è servito a dare delle risposte concrete a questo momento di difficoltà e a dare un po’ di respiro ai nostro operatori”.