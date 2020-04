Calano i prezzi dell’RC auto, momento favorevole per sottoscrivere un’assicurazione

In seguito al blocco ed alle limitazioni alla circolazione delle ultime settimane, si è assistito ad una riduzione delle sottoscrizioni e dei rinnovi delle polizze automobilistiche. Le ricerche nel settore assicurazione auto sono scese del 20%, per poi segnalare una lenta ripresa negli ultimi giorni.

Il portale SOStariffe.it ha effettuato un’indagine relativa all’andamento delle ricerche online sulle coperture assicurative, che non ha rilevato cambiamenti particolari da un punto di vista socio-demografico.

Il dato che invece risalta agli occhi, è il maggior tempo speso dagli automobilisti alla ricerca della soluzione migliore, e più idonea alle loro necessità e stile di guida.

É migliorata soprattutto la qualità del traffico online, infatti gli utenti prestano ora grande attenzione a fattori come franchigie, massimali e garanzie accessorie, oltre che al prezzo.

Genertel si è imposta come esempio virtuoso di assicurazione auto online, in primis grazie all’ampia e variegata gamma di offerte per le esigenze dei guidatori di auto e moto. I costi sono accessibili, ma non pregiudicano la qualità dei servizi, che costituiscono invece i fiori all’occhiello della compagnia.

Il gruppo assicurativo presta molta attenzione alla soddisfazione dei suoi clienti, ai quali è fornito supporto costante. Gli assicurati possono infatti contare su un customer care molto efficiente, che segue l’utente sia in fase di stipula della polizza, che per tutta la durata della stessa.

Inoltre, c’è il preventivatore molto chiaro ed intuitivo, che consente di ottenere preventivi completi in brevissimo tempo.

Ritornando alla ricerca condotta da SOSTariffe, la riduzione della circolazione e di conseguenza della sinistrosità, ha fatto calare in modo importante i premi assicurativi. Questo sembra essere un momento favorevole per rinnovare o sottoscrivere un nuovo contratto.

In Italia la riduzione dei prezzi dell’RC auto si è attestata sull’11,6%, con un calo significativo soprattutto in Puglia (-23,4%), Lombardia (-20,1%) e Liguria (-18,6%). Si è invece registrato un aumento del 2,7% in Valle d’Aosta e del 14,6% in Abruzzo.

Anche i prezzi delle polizze moto hanno subito una notevole contrazione, una notizia che dovrebbe far drizzare le antenne dei centauri. Considerando che la primavera è il momento più indicato per andare a spasso sulle 2 ruote, sarebbe una mossa intelligente sottoscrivere ora un’assicurazione per la moto.

É interessante notare che il 70% di coloro che cercano e confrontano online le RC, sono uomini con un’età compresa tra i 35 ed i 54 anni. Il 41% abita al Nord Italia, il 23% al Centro ed il 36% al Sud.

Si tratta principalmente di assicurati con un reddito medio-basso, che hanno almeno un figlio e che prestano molta attenzione al risparmio. Il 48% è composto da impiegati ed operai, il 23% ha un reddito più alto ed il 19% è formato da pensionati. Quest’ultima percentuale è naturalmente più bassa, poiché gli anziani sono poco avvezzi agli strumenti tecnologici, anche se questa tendenza sta iniziando pian piano a cambiare.