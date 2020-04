Shopping online: presente e il futuro dell’e-commerce

L’e-commerce è un mercato in continua crescita, acquisti e vendite online vengono effettuati ogni giorno. Tutto ciò è stato possibile grazie all’evoluzione tecnologica dei mezzi che abbiamo a disposizione, ovviamente: questi ci permettono di connetterci più velocemente, mentre i siti ottimizzati, grazie a nuove figure professionali che se ne occupano, ci danno la possibilità di consultare le piattaforme di e-commerce da qualsiasi dispositivo.

Appare chiaro che il Web si sia integrato nel tessuto sociale creando nuove terminologie, bisogni e preferenze. E non ci stupisce sapere che le vendite al dettaglio online siano in continua crescita a livello globale. Crescita certamente confermata anche per i prossimi anni.

Siamo in una società che si basa sulle dinamiche di compra-vendita e lo shopping online è il motore trainante di questo nuovo sistema economico.

La nostra attenzione è rivolta a questo mercato virtuale dove acquisti e vendite, possono essere fatti con un click, stando comodamente a casa nostra.Non restano dubbi sul fatto che il Web sia il mezzo per lo shopping online. Ma quali sono i prodotti più acquistati dagli italiani attraverso i portali online in questa globalizzazione economica? Quali sono i modi e i mezzi sicuri per effettuare i nostri acquisti? E, soprattutto, qual è il futuro dell’e-commerce?

In questo articolo cercheremo di rispondere in modo approfondito proprio a queste domande.

Quali sono i prodotti più acquistati online?

Nel mondo web, Amazon.it è il portale di acquisti online tra i più conosciuti al mondo, e tra questi anche il più sicuro ed affidabile. Non stupisce sapere che proprio Amazon sia il quarto sito più visitato in Italia con un traffico pari a 191,100,100 di visite mensili (report a cura di “Datareportal”).

Secondo le statistiche degli ultimi anni, tra le categorie più ricercate e acquistate online troviamo: l’elettronica, i prodotti di bellezza, l’abbigliamento e i prodotti per la casa e l’arredamento.

Come scegliere i prodotti online?

Gli italiani hanno sempre più fiducia a completare i loro acquisti online anche grazie alle numerose offerte disponibili solo in rete. Come anticipato, Amazon.it è tra i portali più utilizzati, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Sono in molti, infatti, ad apprezzarne la qualità del servizio e la velocità.

Oltre agli e-commerce, tuttavia, giocano un ruolo fondamentale nei processi di acquisto online, anche i siti di comparazione prodotti e i siti di recensioni.

Quanti di noi, infatti, hanno consultato recensioni e analisi online di un determinato prodotto, prima di procedere con l’acquisto? Scommettiamo che la risposta a questa domanda è univoca: leggere le recensioni online, ci permette di conoscere in anteprima i pregi e difetti di un prodotto, così da fare una scelta consapevole.

Ad esempio, se si vuole acquistare una crema viso o un prodotto di makeup, il primo step da fare è certamente consultare un sito di recensioni specializzato in prodotti di bellezza e salute.

Ma cosa si tiene in considerazione quando si consulta una recensione online? In genere gli elementi presi in esame sono:

Il costo del prodotto

Eventuali sconti o promozioni

La qualità del prodotto

Le opinioni di altri utenti

Senza dubbio, leggere queste informazioni ci permette di andare più sul sicuro quando si acquista un prodotto online. Già sulle schede prodotto di Amazon.it, è possibile avere un’idea delle opinioni degli utenti, così da capire se effettuare o meno l’acquisto. In aggiunta a ciò, un’analisi completa come quella fornita dai siti di comparazione non può che aiutarci ancora di più nella scelta del prodotto giusto per le nostre esigenze.

Come si evolverà lo shopping online?

Questa è una domanda legittima, considerando quanta parte della nostra spesa rientra nella categoria di shopping online. In questo interessante articolo di Semrush, si mettono in evidenza le principali statistiche sull’e-commerce nel 2020.

Da queste emerge come il futuro dell’e-commerce sia in assoluta ascesa per gli anni avvenire, con una crescita costante.