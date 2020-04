Confindustria Toscana nord contro il governo sulla ripartenza

È polemica sulla ripartenza. Confindustria Toscana nord si scaglia contro il governo Conte. “È giovedì 23 aprile. Il governo – si legge in una nota – continua a dire che le imprese riapriranno il 4 maggio ma che alcune potranno forse ripartire anche lunedì 27 aprile, cioè, al netto del fine settimana, dopodomani. Non si sa quali e a quali condizioni”.

“L’atteggiamento del Governo – prosegue la nota – è offensivo nei confronti di imprese e lavoratori. Evidentemente chi ci governa non comprende cosa significhi portare avanti un’azienda. Confindustria Toscana Nord manifesta la massima indignazione per lo stato di incertezza in cui sono lasciate le imprese e sollecita i parlamentari eletti nell’area Lucca-Pistoia-Prato, anche dei partiti della maggioranza che sostiene il governo, a dissociarsi formalmente da questa inconcepibile situazione”.