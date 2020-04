Pago ora, ceno a fine lockdown: a Lucca arrivano i ‘dining bonds’

Dining Bonds: un modo per ricominciare a progettare il futuro e a sperare di poter tornare a breve ad una situazione di normalità per tutto il settore della ristorazione che sta vivendo una drammatica crisi economica a causa dell’emergenza Covid-19.

L’idea arriva da New York dove i cittadini sono stati invitati a sostenere i ristoranti locali acquistando oggi dei buoni a prezzi scontati che permetteranno di usufruire di pranzi o cene appena l’emergenza coronavirus sarà terminata.

Anche in Italia diversi ristoranti stanno attivando questa proposta solidale. A Lucca il primo ristorante che, attraverso il sito, le pagine social e la piattaforma dedicata Dining bonds ha aderito a questa iniziativa è il ristorante/cocktail bar San Colombano sull’omonimo baluardo delle mura di Lucca.

“Noi crediamo fermamente nella nostra attività, nel nostro staff e nella nostra affezionata clientela – dicono dal ristorante – siamo pronti a ripartire, quando sarà il momento, come e meglio di prima ma non possiamo negare che, come per tutte le attività del nostro settore, questo periodo stia creando non poche difficoltà. Il mese di marzo doveva segnare la ripartenza della stagione dopo i primi due mesi dell’anno che per il centro storico è fisiologico siano un periodo in cui il lavoro è ridotto al minimo, Ma quest’anno purtroppo non sarà così. Allora ci siamo detti perché non provare a giocarci questa carta: i nostri clienti, se vorranno e se farà loro piacere, potranno sostenerci acquistando un buono che funziona come un obbligazione di risparmio investendo adesso per ottenere un servizio futuro con un premio rispetto al valore di acquisto dato dallo sconto ottenuto”.

“Abbiamo sviluppato diversi tagli – spiegano ancora dal ristorante – che potranno essere spesi entro un anno dall’acquisto sia nel ristorante che nel bar, partecipare è molto semplice, basta accedere al nostro sito o alla nostra pagina Facebook/Instagram, cliccare su Dinning Bond, scegliere la gift card del taglio preferito. Il pagamento può avvenire con carta di credito o bonifico bancario dopodichè il cliente riceverà sulla propria email il buono con numero seriale da presentare al momento dell’utilizzo. Noi e tutti i nostri dipendenti, ringraziamo già da adesso quanti vorranno partecipare a questa iniziativa cogliendo l’occasione per dimostrarci ancora una volta il loro affetto e la loro vicinanza in un momento particolare come questo”.