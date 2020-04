Misure anticontagio, per la stagione arrivano gli ‘steward di spiaggia’

Steward antivirus in spiaggia per far rispettare le regole anticontagio. E’ questa la proposta del Corpo guardie di città per fronteggiare il rischio di un eccessivo alleggerimento di controlli in vista della stagione estiva.

“Riservatezza, controllo impeccabile agli accessi, discrezione, sorveglianza – spiegano dal Corpo – è quello che hanno sempre garantito con professionalità e competenze i Security men del Corpo guardie di città che dal 2015 fino alla scorsa stagione estiva hanno ricevuto incarichi per sorvegliare le concessioni balneari, mettere in guardia gli ospiti degli stabilimenti dall’acquisto di merce dai venditori abusivi ma anche dai massaggi praticati sulla spiaggia da massaggiatori non

autorizzati oltre a controllare gli accessi alle strutture ricettive, a regolare la viabilità nei parcheggi, a distogliere i malintenzionati dal commettere reati e ad educare i turisti al corretto comportamento da tenere in spiaggia per far percepire ai fruitori sicurezza, serenità, ordine e legalità”.

“Da questa estate lo ‘Steward di spiaggia’ sarà anche una figura rassicurante e accogliente con il compito di controllare il rispetto delle regole anticontagio covid19 e dare consigli ai clienti anche sull’uso dei dispositivi di protezione individuale perché il virus non sparirà e quindi dovremo abituarci a un nuovo modo di relazionarci con gli altri – prosegue il Corpo -. Metteremo a disposizione dei balneari personale appositamente formato per rispondere alle domande dei clienti, per far rispettare il distanziamento sociale, per contingentare gli ingressi, per misurare la temperatura corporea, per contribuire all’intera gestione aziendale nel far rispettare le nuove procedure che dovranno essere adottate. Per fare ciò gli addetti al servizio avranno un tablet collegato al sistema di videosorveglianza che sarà installato negli stabilimenti balneari per controllare , anche a distanza, le aree di possibili assembramenti , per verificare il rispetto delle regole sociali anticontagio covid19 ma anche per prevenire fenomeni di microcriminalità, per scoraggiare i malintenzionati e/o i venditori abusivi dal commettere reati con il valore aggiunto che le immagini registrate possono essere utili per un’eventuale attività d’indagine costituendo un supporto molto efficace per le forze di polizia”.

“Gli ‘Steward di spiaggia’ saranno quindi figure preposte a controllare il perfetto rispetto delle misure antivirus, monitorando, attraverso il tablet collegato alle telecamere di sorveglianza, la concessione, rispondendo alle domande dei clienti e distribuendo materiale informativo oltre a puntualizzare le misure base di prevenzione, come lavarsi spesso le mani, evitare di creare affollamenti in spiaggia, ricordare di ordinare cibo e bevande possibilmente tramite mail e/o messaggi senza recarsi al bar o al ristorante, sostare vicino alle docce o ai bagni rispettando il distanziamento sociale, indossare i dispositivi di protezione individuale, ricordarsi anche gli orari in cui è meglio ripararsi dal sole, insomma, gli steward dovranno dare agli utenti un quadro più completo su come vivere la spiaggia in sicurezza -concludono -. I professionisti della sicurezza, in sinergia con i bagnini e con lo staff degli stabilimenti balneari, garantiranno la privacy, la sorveglianza e la tranquillità degli ospiti preoccupandosi che non venga recato loro disturbo, controllando il rispetto delle procedure anticontagio coronavirus, presidiando le aree riservate ai clienti ed evitando assembramenti”.