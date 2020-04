Forza e vitalità ai capelli fini e radi: ecco come!

Per dare nuova forza e vitalità ai tuoi capelli che appaiono spenti e cadono, ecco 3 soluzioni da provare subito.

I prodotti delicati per il lavaggio e lo sytling

Se i tuoi capelli sono radi, si assottigliano e cadono dovresti cercare uno shampoo più delicato possibile con ingredienti naturali. Lascia perdere i prodotti che promettono miracoli: basta scegliere quelli delicati che rispettano la cute. Spesso i problemi ai capelli derivano da una cute che ha subito troppi stress. Soluzioni a base di camomilla, aloe vera, rosa, calendula e altre soluzioni lenitive sono le più indicate attualmente.

Attenzione anche allo styling; anche in questo caso evita prodotti scadenti preferendo soluzioni naturali e con formulazioni più delicate possibile. Non vale la pena esagerare con pomate, gel, schiume, lacca etc. perché spesso impediscono a capelli e cute di respirare aggravando la situazione.

Inoltre, cerca di evitare l’uso di calore come quello del phon che danneggi la fibra capillare. In poche parole, devi fare di tutto per scongiurare lo stress del capello, compreso smettere di frizionare i capelli bagnati con l’asciugamano ma piuttosto tamponali con un telo di cotone.

Le lozioni da provare per fermare il diradamento

Purtroppo, bisogna dire che i problemi di capelli spenti, senza viti e che cadono spesso non sono solo legati a trattamenti aggressivi e prodotti sbagliati ma anche alla genetica, all’età che avanza, allo stress e altre condizioni. In questo caso si rivelano di grande aiuto le lozioni specifiche per infoltire i capelli. Tra i tanti prodotti che rafforzano i capelli prova la lozione Foltina Plus che contiene ingredienti preziosi sia per il bulbo pilifero che genera il capello sia per la cute.

Di solito, queste formulazioni contengono sostanze in grado di stimolare la crescita del capello come la biotina, altro nome per la vitamina B7. Ingrediente che deve sempre esserci è la creatina sostanza base di capelli e unghie. Utile anche lo zinco, un minerale che aiuta la sintesi della creatina. Una sostanza naturale che aiuta i capelli è il miglio da aggiungere anche nei menù settimanali.

Le maschere con prodotti naturali che hai già in dispensa e frigorifero

Per aiutare i tuoi capelli a crescere forti e spessi, puoi anche preparare degli impacchi e delle maschere fai da te. Ci sono davvero moltissimi prodotti che hai già in frigorifero e in dispensa che puoi mescolare per realizzare un prodotto per capelli. Se fai attenzione tra gli scaffali del supermercato, i prodotti per capelli spesso sono pieni zeppi di sostanze chimiche che di sicuro non fanno bene a chi ha problemi di capelli. Maschere e balsami spesso contengono piccole parti di prodotti naturali e un sacco di condizionanti, tensioattivi, petrolati, parabeni etc. che fanno sembrare i capelli belli ma in realtà li danneggiano.

Allora perché non provare a realizzare maschere che contengono 100% di prodotti naturali? Olio di cocco, di jojoba, di Argan, di nocciole, di mandorle dolci possono esser mescolati con miele, avocado, carote, yogurt. Stendi sui capelli inumiditi, lascia in posa circa 20 – 30 minuti e poi lava i capelli come di consueto.