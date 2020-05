Ape Confedilizia: “Proprietari di immobili in affitto lasciati senza risposte”

“L’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta al lockdown imposto dal Governo ha messo in crisi non solo gli imprenditori, ma anche tutti i piccoli e medi proprietari che fanno affidamento sui proventi dell’affitto dei propri immobili per le quotidiane esigenze di vita”. Lo sostiene Ape Confedilizia di Lucca.

“Ad oggi l’unico intervento agevolativo in materia – si legge in una nota – è consistito nell’attribuzione ai conduttori di immobili di categoria C1 (negozi e botteghe) di un credito d’imposta pari al 60% del canone del mese di marzo, a condizione che esso sia regolarmente corrisposto. Si tratta quindi di un intervento purtroppo insufficiente, che rischia di tradursi (come tutti i crediti d’imposta) in un beneficio solo teorico. Sarebbe stato sicuramente preferibile un intervento erogativo pubblico nei diretti confronti dei locatori, così da liberare i conduttori dal pagamento (alleggerendoli dal canone) e, contemporaneamente, consentire ai proprietari di riscuotere le mensilità”.

“In questo modo – sostiene Confedilizia -, sarebbe anche rimasto intatto l’indotto fiscale, dal momento che, sui canoni percepiti, i locatori avrebbero corrisposto tutte le imposte. La realtà dei fatti è purtroppo diversa e vi sono molti conduttori che, forse consigliati da pretesi consulenti, sospendono i pagamenti o si auto-riducono il canone. Come associazione a tutela dei proprietari, è nostro compito ricordare che il conduttore non è autorizzato, per legge, a procedere autonomamente a tale pratica, essendo necessario un accordo con il proprietario.

Infatti, il mancato o ridotto pagamento del canone integra un vero e proprio inadempimento del conduttore, che potrebbe condurre il locatore a chiedere la risoluzione del contratto. Ape Confedilizia Lucca si rende quindi, come sempre, disponibile ad assistere i propri soci nella valutazione personalizzata del rapporto contrattuale e, in questo specifico frangente, a consigliare loro le migliori soluzioni, anche fiscali, per scongiurare o limitare i danni dovuti anche al sorgere di un complesso e costoso contenzioso. A tale proposito si ricordano i recapiti presso i quali è possibile contattare l’associazione, con sede in Lucca, piazza Bernardini 41: tel. 0583.4441, mobile 393.9034973, email apeconfedilizialucca@gmail.com”.