Assocarta, un video per la fase 2: “Lavoriamo per la salute di tutti”

Assocarta e tutte le cartiere italiane consegnano oggi (4 maggio), alla “piazza virtuale”, un video messaggio dal titolo L’industria cartaria italiana per ripartire insieme per la fase 2 dell’emergenza sanitaria.

“La gentedellacarta e le nostre cartiere, attività essenziali nella prima fase dell’emergenza, oggi più che mai – scrive Assocarta – sono al fianco dei cittadini e delle imprese per contribuire alla loro salute, benessere e ripartenza. Come sempre con la produzione di carte igienico sanitarie, carte per usi speciali e medicali, imballaggi per alimenti e medicinali, oltre che per la cultura e l’informazione. Ma anche con alcune innovazioni come carte per mascherine chirurgiche. Un settore che contribuisce alla salute e al benessere dell’Italia e dell’Europa, come bene è stato evidenziato in queste settimane di emergenza e che è costituito da molti siti industriali che sono parte di territori e comunità”.

“La carta in queste settimane, ormai mesi, c’è sempre stata ed ora è pronta per la ripresa, nelle sue diverse articolazioni e come ecosistema complessivo. Un video messaggio che vi invitiamo a guardare che testimonia la nostra vicinanza a cittadini, comunità e imprese per ripartire insieme. Buona ripartenza a tutti”.