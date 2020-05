Salov Spa, bilancio ok: trend in crescita

Gruppo Salov Spa di Massarosa, una delle più grandi realtà aziendali del settore oleario mondiale, ha confermato e consolidato il trend di crescita in sede di chiusura del bilancio consolidato 2019 avvenuto il 27 aprile scorso, registrando un fatturato netto consolidato di 275.727.000 euro derivante dalla vendita di oltre 91,1 milioni di litri, pari al 7% in più rispetto all’anno precedente, e un Ebitda pari a euro 14.673.000.

Il gruppo, fondato nel 1919 con sede e sito produttivo a Massarosa – in provincia di Lucca, da sempre vocato al business all’estero, è presente in 75 Paesi al mondo e l’export pesa circa il 65% dell’intero fatturato. Storicamente presente nei principali mercati con proprie filiali commerciali come in Usa, Gran Bretagna e Russia, ha recentemente aperto una presenza diretta anche in Brasile, Canada e da pochi giorni in Cina.

Quello dell’ultimo anno è un percorso di successo, iniziato nel 2019 con l’insediamento del nuovo management guidato dall’amministratore delegato Fabio Maccari e con l’avvio di forti investimenti industriali. Il 2019, infatti, è stato un anno di svolta per l’azienda che ha avuto un utile di esercizio di 8 milioni di euro e una decisa riduzione del ricorso a fonti esterne di finanziamento, che passano dal 68% nel 2018 al 51% del 2019, con una riduzione significativa della posizione finanziaria netta.