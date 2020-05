Gesam Reti, nel 2019 oltre 17 milioni di utili

Un utile netto di 17.795.000 euro. Questo il risultato del bilancio di esercizio di Gesam Reti, la società partecipata che si occupa della gestione della rete di distribuzione del gas. Al risultato ha contribuito significativamente anche l’operazione straordinaria di vendita delle azioni di Gesam Gas e Luce, così come previsto nel piano industriale della società, in coerenza con il progetto di riordino della capogruppo Lucca Holding Spa, voluto dall’amministrazione comunale.

L’Assemblea dei soci, costituita dai rappresentanti di Lucca Holding Spa, Toscana Energia Spa e dal Comune di Capannori, ha approvato all’unanimità i risultati economici presentati dal consiglio di amministrazione relativi all’esercizio 2019. L’Assemblea ha anche accolto la proposta del presidente Ugo Fava di distribuire, fatta salva l’obbligatoria quota legale, l’intero utile realizzato.

“In questo particolare momento di emergenza – ha dichiarato il presidente della società – è necessario che anche Gesam Reti faccia la sua parte. È in momenti come questo, in cui l’economia, specialmente quella locale, ha bisogno di sostegno, che aziende pubbliche come Gesam Reti debbano esprimere al meglio i propri principi e la propria mission, fra cui creare valore e benessere. Con l’approvazione del bilancio Gesam Reti distribuisce quasi 17 milioni di euro di cui oltre 9,5 milioni, attraverso Lucca Holding, andranno al Comune di Lucca che sicuramente li utilizzerà al meglio in questa fase di emergenza. È doveroso ringraziare la direzione e il personale tutto della società che ha consentito all’azienda di raggiungere questi importanti traguardi e che sarà ancora protagonista nel consegui-mento dei nuovi strategici traguardi”.

Anche per il 2019 che, dopo circa 25 anni di continua espansione, è il primo esercizio che ha visto l’azienda occuparsi unicamente della distribuzione del gas metano e Gpl nella provincia di Lucca, gli indici economici e finanziari, oltreché quelli di qualità commerciale e di sicurezza, sono positivi e in crescita. Per sostenere la nuova strategia di sviluppo, sarà necessario tener conto anche degli ultimi eventi collegati all’emergenza del virus Covid-19. Gesam Reti avrà bisogno di rivedere il proprio business in modo responsabile, consapevole di partecipare non più alla sola formazione di utili per gli azionisti ma alla formazione di “benessere”.

Nella sua storia di società per azioni, Gesam ha sempre valorizzato in modo tangibile la sua presenza sul territorio mediante continui investimenti che hanno incrementato la remunerazione del capitale investito dai soci, ma hanno permesso anche positive ricadute dal punto di vista sociale, ambientale ed economico sul territorio servito.

Questo obiettivo rimane sempre, anche per il futuro della società attualmente impegnata nella ricerca di un accordo strategico con un partner industriale, finalizzato a un consolidamento della presenza nell’Atem lucchese, così come deliberato dal Consiglio comunale di Lucca. In questo contesto ancora una volta particolare impegno sarà assicurato dal management aziendale nel far sì che tale accordo rispetti i principi di continuità aziendale, di garanzia di risultati economici costanti e duraturi nel tempo, di sviluppo dell’azienda sul territorio, di salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale occupato.