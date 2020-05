Un portale Cia per far incontrare domanda e offerta nel settore agricolo

Importante opportunità per far incontrare offerta e domanda di lavoro nel settore agricolo, offerta dalla Cia. In un momento in cui sempre più si sta evidenziando il problema della mancanza di manodopera in agricoltura e mentre si cercano delle soluzioni anche a livello governativo per risolvere questa problematica, la Cia arriva in aiuto sia delle aziende che dei lavoratori, con un portale – https://lavoraconagricoltoriitaliani.cia.it – riconosciuto dal ministero del lavoro e che consente a chi cerca occupazione di entrare direttamente in contatto con le aziende della propria provincia.

Parallelamente, le imprese hanno la possibilità di intercettare velocemente i candidati migliori per le posizioni lavorative per le quali cercano personale.

Il sito è di facile fruizione: le aziende inseriscono la propria offerta di lavoro, indicando le proprie caratteristiche professionali richieste, le mansioni da svolgere, i luoghi e i tempi; i lavoratori, invece, dichiarano semplicemente la propria disponibilità.

“Questo portale – commenta il presidente della Cia Toscana Nord, Piero Tartagni – rappresenta un’opportunità per far incontrare domanda e offerta in modo diretto e con la garanzia della serietà dell’iniziativa, in attesa che arrivino delle risposte concrete da parte del governo. Un portale di questo genere, a nostro avviso, è uno strumento utile sempre, ma in questo particolare momento diventa fondamentale per superare la mancanza di manodopera“.