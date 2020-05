Unicredit, operazione da 21,5 milioni di euro per Elettra Investimenti

Elettra Investimenti ha definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da 21,5 milioni di euro, in parte assistita dalle garanzie rilasciate da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia e in parte grazie all’emissione di un minibond sottoscritto da UniCredit.

L’operazione è stata completata digitalmente. Le risorse finanziarie rivenienti dall’operazione saranno utilizzate per supportare il piano di investimenti del Gruppo Elettra, che prevede nel biennio 2020-2021 ulteriori capex per oltre 20 milioni di euro (di cui circa la metà coperti da risorse già disponibili), e per conseguire un allungamento delle scadenze dell’indebitamento bancario rendendole più coerenti con la natura a medio/lungo termine degli impieghi.

L’operazione è stata strutturata con una durata di 72 mesi. Fabio Massimo Bombacci, presidente e amministratore delegato di Elettra Investimenti Spa, ha così commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti della fiducia accordataci da UniCredit che, anche attraverso questa operazione, ha confermato il proficuo rapporto di collaborazione in essere da molti anni con il Gruppo Elettra Investimenti, nonché l’apprezzamento per il nostro modello di business nel settore energetico. Attraverso questa operazione otteniamo le risorse per sostenere il piano di investimenti, già discusso in Cda, che specialmente in questo momento diventa centrale per confermare Elettra Investimenti quale una delle realtà più innovative e solide del settore. Il percorso che prevede lo sviluppo e il consolidamento delle nostre attività anche attraverso operazioni straordinarie prosegue e anzi trova nuova linfa dall’operazione oggi conclusa. Un ringraziamento particolare va a UniCredit che ci ha assistito e supportato nella strutturazione dell’operazione”.

“Questa operazione di finanziamento – ha affermato Francesco Giordano, Co-Ceo Commercial Banking Western Europe di UniCredit – testimonia ancora una volta la completa operatività di UniCredit su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto liquidità. Siamo stati la prima banca in Italia a erogare un finanziamento di questa tipologia e lavoriamo ogni giorno con grande impegno per supportare le imprese del Paese in questa fase di emergenza. Elettra Investimenti è un’azienda innovativa basata a Latina che opera nella settore della produzione di energie anche da fonti alternative e per la gestione di impianti ad alta efficienza per la sostenibilità eco ambientale, settore particolarmente importante per il futuro del nostro Paese”.