Confcommercio: “Vendita da asporto sia consentita senza prenotare”

Confcommercio interviene in merito all’ordinanza numero 50 firmata dal governatore della Regione Toscana Enrico Rossi domenica scorsa (3 maggio). Un chiarimento necessario per porre fine ad alcune domande legate alla questione della vendita da asporto di generi alimentari che stanno creando confusione a livello interpretativo, sia fra gli addetti ai lavori che da parte delle amministrazioni comunali.

“L’ordinanza in questione – si legge in una nota di Confcommercio – consente la vendita da asporto, senza possibilità di consumo per il cliente all’interno del locale dove si svolga l’acquisto. In quel caso, infatti, si configurerebbe la somministrazione che non è consentita dall’ordinanza. Contravvenire a questo può significare incorrere in sanzioni anche di natura penale. Al tempo stesso è necessario che i Comuni interpretino tutti allo stesso modo questa ordinanza e chiariscano a loro volta con esattezza cosa sia consentito fare e cosa no, garantendo ad esempio la opportunità ai pubblici esercizi di effettuare vendita di generi alimentari e bevande da asporto anche senza prenotazione, che l’ordinanza raccomanda ma non impone”.

“E’ evidente – termina Confcommercio – che la vendita da asporto non possa essere una soluzione alla risoluzione dei problemi per i nostri imprenditori, ma può comunque rappresentare una piccola opportunità che le imprese hanno il diritto di poter sfruttare appieno. Fondamentale dunque la chiarezza nei controlli, per evitare ingiuste sanzioni dalle gravi ricadute anche penali”.